 విరాళాల గోల్‌మాల్‌పై హనుమంతునికి లేఖ | Varanasi Leader Demands a Ram Temple Donation Allegations by Submitting Letter to Lord Hanuman | Sakshi
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విరాళాల గోల్‌మాల్‌పై హనుమంతునికి లేఖ

Jul 6 2026 12:40 PM | Updated on Jul 6 2026 12:40 PM

Varanasi Leader Demands a Ram Temple Donation Allegations by Submitting Letter to Lord Hanuman

వారణాసి: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని వారణాసికి చెందిన ఒక రాజకీయ నేత అయోధ్య రామాలయ విరాళాల నిధుల దుర్వినియోగంపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని డిమాండ్ చేస్తూ వినూత్న నిరసనకు దిగారు. నేషనల్ ఈక్వల్ పార్టీ కన్వీనర్ శశి ప్రతాప్ సింగ్ ఈ ఆరోపణలపై  దర్యాప్తు జరిపించాలని కోరుతూ హనుమంతునికి లేఖను సమర్పించారు.

వారణాసిలోని ఒక ప్రముఖ హనుమాన్ ఆలయంలో ఆయన ఈ లేఖను దేవుని సన్నిధిలో ఉంచారు. అయోధ్య శ్రీరామ జన్మభూమి ఆలయ నిర్మాణం కోసం దేశవిదేశాల నుండి భక్తులు సమర్పించిన విరాళాల సొమ్ము దుర్వినియోగం అయ్యిందనే ఆరోపణలు దేశవ్యాప్తంగా తీవ్ర కలకలం రేపుతున్న నేపథ్యంలో ఆయన ఈ లేఖను హనుమంతునికి అందించారు.

ఆలయ నిధుల నిర్వహణలో పూర్తి పారదర్శకతను పాటించాలని, బాధ్యులపై కఠిన చర్యలు తీసుకునేలా జవాబుదారీతనం ఉంచాలని శశి ప్రతాప్ సింగ్ సంబంధిత అధికారులను కోరారు. భక్తుల మనోభావాలతో ముడిపడి ఉన్న ఈ సున్నితమైన అంశంపై తక్షణమే ఉన్నత స్థాయి విచారణ జరిపించి నిజానిజాలను బయటపెట్టాలన్నారు.

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