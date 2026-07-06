 తిరుపతిలో ఘనంగా 'లెనిన్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు) | Lenin Movie Pre Release Event Held Grandly In Tirupati : Photos | Sakshi
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తిరుపతిలో ఘనంగా 'లెనిన్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Jul 6 2026 10:22 AM | Updated on Jul 6 2026 11:00 AM

Lenin Movie Pre Release Event Held Grandly In Tirupati : Photos1
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అక్కినేని అఖిల్ హీరోగా నటించిన 'లెనిన్' సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్.. ఆదివారం రాత్రి తిరుపతిలో ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకలో నాగార్జున పాల్గొన్నారు.

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Lenin Movie Pre Release Event Held Grandly In Tirupati : Photos12
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# Tag
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తిరుపతిలో ఘనంగా 'లెనిన్' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
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