హైదరాబాద్లోని సనత్నగర్లో ఉన్న ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ గురించి అందరికీ తెలిసిందే. ప్రస్తుతం అది మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ గా రూపాంతరం చెందడమే గాక మెడికల్ కాలేజ్ కూడా వచ్చేసింది. అంతేగాదు అక్కడ పీజీ సీట్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి . అయితే ఇటీవల కాలంలో ఒక ట్రాన్స్జెండర్ క్లినిక్ ఓపెన్ చేయడంతో మరోసారి ఈఎస్ఐ మెడికల్ సర్వీస్ వార్తల్లో నిలిచింది.
ట్రాన్స్జెండర్కి సంబంధించి మన హైదరాబాద్లో ఉన్న ఈఎస్ఐ క్లినిక్ దేశంలలోనే మొట్టమొదటిది. ఈ మేరకు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ డిపార్ట్మెంట్ విభాగం హెడ్ డాక్టర్ మణికుమార్ ఈ క్లినిక్ స్పెషాల్టీ, అందించే సేవలు గురించి సవివరంగా వెల్లడించారు. అందుకోసం ఈ కింది వీడియోపై క్లిక్ చేయండి.