 30ల్లో ఫ్రెండ్‌షిప్ ఇలా.. ఈ హీరోయిన్ గుర్తుందా? (ఫొటోలు) | Friendship In The 30s... Do you remember this actress? Photos | Sakshi
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30ల్లో ఫ్రెండ్‌షిప్ ఇలా.. ఈ హీరోయిన్ గుర్తుందా? (ఫొటోలు)

Jul 5 2026 10:35 AM | Updated on Jul 5 2026 10:35 AM

Friendship In The 30s... Do you remember this actress? Photos1
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'కొత్త బంగారులోకం'తో పాటు పలు తెలుగు సినిమాల్లో హీరోయిన్‌గా చేసిన శ్వేతాబసు ప్రసాద్.. ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి హాంగ్ కాంగ్ వెళ్లిపోయింది. 30‍ల్లో స్నేహం ఇలా ఉంటుందని చెబుతూ ఫొటోలని పంచుకుంది.

Friendship In The 30s... Do you remember this actress? Photos2
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Friendship In The 30s... Do you remember this actress? Photos3
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Friendship In The 30s... Do you remember this actress? Photos11
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# Tag
friendship Swetha Basu Prasad Photos
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