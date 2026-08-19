 భారీ ‘కల్తీ ముఠా’ గుట్టురట్టు (ఫోటోలు) | Major Adulteration Racket Busted Photos | Sakshi
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భారీ ‘కల్తీ ముఠా’ గుట్టురట్టు (ఫోటోలు)

Aug 19 2026 8:17 AM | Updated on Aug 19 2026 8:17 AM

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హైదరాబాద్‌లో గుట్టుచప్పుడు కాకుండా సాగుతున్న భారీ కల్తీ నెయ్యి నెట్‌వర్క్‌పై హైదరాబాద్‌ టాస్‌్కఫోర్స్‌ విభాగం హెచ్‌–ఫాస్ట్, ఫుడ్‌ సేఫ్టీ అధికారులు కొరడా ఝుళిపించారు.

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భారీ ‘కల్తీ ముఠా’ గుట్టురట్టు (ఫోటోలు)
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