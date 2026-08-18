భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి.. 79 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యాయి. ఈ కాలంలో దేశంలో ఎన్నో మార్పులు జరిగాయి. అదే విధంగా..
సార్ మీతో తెలుగులో మాట్లాడారా ఏంటి సార్!
ఒకప్పుడు సినిమా అంటే థియేటర్స్కి వెళ్లి మాత్రమే చూసేవాళ్లు.కానీ ఇప్పుడు రోజులు మారాయి.
టాలీవుడ్లో పలువురు హీరోలు సినిమాల ద్వారా సంపాదించిన డబ్బంతా భూములు, ఇతర స్థిరాస్తులపై పెట్టుబడిగా పెడుతుంటారు.
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'ఉయ్యాలా జంపాలా' సినిమాతో నటిగా మారి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న తెలుగమ్మాయి పునర్నవి.. ఆపై పలు మూవీస్ చేసింది.
అత్యంత శీతలమైన, సుదూర ప్రాంతమైన అంటార్కిటిలో టూర్ గైడ్గా పనిచేయడం చాలా మంది
సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షల ఫలితాల్లో స్నేహబంధం సాధించిన అద్భుత విజయమిది.
సొంతిల్లు ఎవరికైనా జీవిత కల. అదే ప్రాపర్టీ ధరలు ఆకాశాన్నంటే బెంగళూరు లాంటి నగరంలో అయితే..
ఇల్లు అంటే చాలా మందికి జీవితంలో అతిపెద్ద ఆస్తి.
Aug 18 2026 1:40 PM | Updated on Aug 18 2026 1:47 PM
సాక్షి కార్టూన్: -18-08-2026
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