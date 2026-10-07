ఆ స్టేట్మెంట్ చూస్తేనే భయమేస్తుంది!
గట్టెక్కించారా? పుట్టి ముంచారా!
టైటిల్: డోంట్ ట్రబుల్ ది ట్రబుల్
సాక్షి కార్టూన్: 02-10-2026
సౌతాఫ్రికా యువ సంచలనం లుహాన్-డ్రే ప్రిటోరియస్ పురుషుల టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
తమ కలలను సాకారం చేసుకునేందుకు ప్రతీ �...
న్యూఢిల్లీ: ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్)ప్...
న్యూఢిల్లీ: ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక స�...
శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటె...
ఒహాయో: అమెరికాలోని ఒహాయో రాష్ట్రంలో �...
లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్లో వేర్వేరు నేరప...
ఛప్రా: పైన హెలికాప్టర్ ఎగురుతోంది. కి�...
గుజరాత్ కేడర్కు చెందిన ఇద్దరు ఐఏఎస...
తిరువనంతపురం: రాబోయే యాత్రా కాలానికి...
అయ్యప్ప స్వామి భక్తులకు రవాణా కష్టాల...
వైశాలి: దేశంలోని ప్రభుత్వ వైద్యవ్యవస...
సాక్షి, విశాఖపట్నం: విశాఖపట్నంలోని ర�...
అంకారా: పశ్చిమ టర్కీలో బొగ్గు గని కూల�...
సెప్టెంబర్ 30న ఫ్లై దుబాయ్ విమానంలో క...
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మాటల తూటాలు పేల...
కేప్ కానవెరాల్: స్పేస్ ఎక్స్ రాక�...
నగావ్ లోక్సభ ఉపఎన్నిక నేపథ్యంలో ‘�...
Oct 7 2026 8:41 AM | Updated on Oct 7 2026 8:59 AM
హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సుప్రభాత సేవలో దర్శించుకున్నారు.
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్ తమన్నా (ఫొటోలు)
‘లీస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచిలర్’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ (ఫొటోలు)
‘ది ట్రైటర్స్ తెలుగు’ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
‘అనకాపల్లి’ మూవీ సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
శ్రేయస్ మెరుపు సెంచరీ...తొలి టి20లో భారత్ ఘన విజయం (ఫొటోలు)
ఏపీ ఎన్నికల్లో అవకతవకలు.. సమాధానం చెప్పాల్సిన టైం వచ్చేసింది
హైకోర్టు ఆగ్రహంతో దిగొచ్చిన రాజశేఖర్ బాబు
శ్రేయస్ అయ్యర్ సూపర్ సెంచరీ.. విండీస్ పై భారత్ ఘన విజయం
చాగంటి నీ ఒక మాట అన్నాడని ఆ జర్నలిస్ట్ ను అరెస్ట్ చేసి ఏం చేసారో చెప్పమంటారా
నీ సొంత నియోజకవర్గంలో ఇంతకంటే సిగ్గుచేటు ఉండదు..