 తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్ తమన్నా (ఫొటోలు) | Actress Tamannaah visits Lord Venkateswara at Tirumala | Sakshi
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తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్ తమన్నా (ఫొటోలు)

Oct 7 2026 8:41 AM | Updated on Oct 7 2026 8:59 AM

Actress Tamannaah visits Lord Venkateswara at Tirumala1
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హీరోయిన్ తమన్నా భాటియా తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సుప్రభాత సేవలో దర్శించుకున్నారు.

Actress Tamannaah visits Lord Venkateswara at Tirumala2
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Actress Tamannaah visits Lord Venkateswara at Tirumala3
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Actress Tamannaah visits Lord Venkateswara at Tirumala4
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Actress Tamannaah visits Lord Venkateswara at Tirumala5
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తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హీరోయిన్ తమన్నా (ఫొటోలు)
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