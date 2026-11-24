శబరిమల: శబరిమల మండల యాత్రా కాలం కోసం ఆలయం తెరిచి వారం రోజులు గడిచింది. శబరిమలకు వచ్చే యాత్రికుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఆలయం తెరిచినప్పటి చూస్తే, సోమవారం అత్యధిక సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చారు. అర్ధరాత్రి నాటికి 75,234 మంది యాత్రికులు సన్నిధానంలో దర్శనం పూర్తి చేసుకున్నారు.
ఉదయం నుంచి పంపా, నీలక్కల్లలో భారీ యాత్రికుల రద్దీ నమోదైంది. యాత్రా కాలంలోని మొదటి ఎనిమిది రోజుల్లో దాదాపు నాలుగు లక్షల మంది భక్తులు సన్నిధానాన్ని సందర్శించారు. అయితే గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే ఇది సుమారు మూడు లక్షలు తక్కువ.
ముందుముందు యాత్రికుల రద్దీ మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. తొలి రోజుల్లో యాత్రికుల రాక తక్కువగా ఉన్నందున, ట్రావెన్కోర్ దేవస్థానం బోర్డు నవంబర్ 30 వరకు రోజువారీ వర్చువల్ క్యూ బుకింగ్ పరిమితిని 5,000 స్లాట్ల మేర పెంచింది. అదనపు కేటాయింపుల తరువాత, ప్రతిరోజూ 60,000 మందికి పైగా భక్తులు దర్శనానికి వస్తున్నారు.
నవంబర్ 16న ఆలయం తెరిచినప్పటి నుండి రోజువారీ యాత్రికుల సంఖ్య ఈ క్రింది విధంగా ఉన్నాయి:
నవంబర్ 16 - 26,131
నవంబర్ 17 - 35,073
నవంబర్ 18 - 40,037
నవంబర్ 19 - 46,603
నవంబర్ 20 - 60,635
నవంబర్ 21 - 61,677
నవంబర్ 22 - 60,003
నవంబర్ 23 - 75,234
యాత్రికుల రాక తగ్గడం శబరిమల వద్ద వచ్చే ఆదాయంపై కూడా ప్రభావం చూపింది. గత ఏడాది ఇదే కాలంతో పోలిస్తే , మొదటి ఎనిమిది రోజుల్లో అరవాణ అమ్మకాలు దాదాపు రూ. 9 కోట్లు తగ్గినట్లు సమాచారం. ఒక్క ఆదివారం రోజే 2.24 లక్షల అరవణ టిన్లు, 85,000 అప్పం ప్యాకెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. గత ఏడాది ఇదే కాలంలో రూ. 19 కోట్లుగా ఉన్న అరవణ అమ్మకాల ద్వారా వచ్చిన మొత్తం ఆదాయం, ఆదివారం నాటికి రూ.10.21 కోట్లకు చేరింది.
అయితే, 2024తో పోలిస్తే యాత్రికుల రాకలో గణనీయమైన తగ్గుదల ఏమీ లేదని దేవస్థానం బోర్డు పేర్కొంటోంది. అదనపు వర్చువల్ క్యూ కేటాయింపు తర్వాత యాత్రికుల సంఖ్య పెరగడంతో, బోర్డు నవంబర్ 30 తర్వాత కూడా అదనపు 5,000 రోజువారీ స్లాట్లను కొనసాగించే అవకాశం ఉంది. పంపా మినహా, స్పాట్ బుకింగ్ కేంద్రాల సంఖ్యను పెంచే విషయం కూడా పరిశీలనలో ఉంది.