శబరిమల: శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి తరలివస్తున్న భక్తులకు కేరళ జిల్లా యంత్రాంగం కీలక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. పవిత్ర పంబా నదిలో స్నానం చేసిన తర్వాత దుస్తులను అక్కడే వదిలేయడం, ప్లాస్టిక్ సహా ఇతర వ్యర్థాలను పడేయడంపై కఠిన చర్యలకు సిద్ధమైంది. ఇకపై నదిని కలుషితం చేస్తూ బట్టలు, చెత్త వేస్తే గరిష్ఠంగా రూ.5 వేల జరిమానా విధించనుంది. ఈ మేరకు అధికారిక ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
రోజూ పంబాలో టన్నుల కొద్దీ దుస్తులు
డిసెంబర్, జనవరి నెలల్లో జరిగే మకరవిళక్కు ఉత్సవాలకు దేశవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది భక్తులు శబరిమలకు తరలివస్తారు. యాత్రలో భాగంగా పవిత్ర పంబా నదిలో స్నానం చేయడం ఆనవాయితీ. అయితే స్నానం చేసిన తర్వాత తడిబట్టలను నదిలోనే వదిలేయడంతో కాలుష్యం పెరుగుతోంది. ప్రతిరోజూ టన్నుల కొద్దీ దుస్తులు నదిలో పడుతున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే అక్కడికక్కడే ఫైన్
ఈ సమస్యను అరికట్టేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం కఠిన ఆంక్షలు విధించింది. బీఎన్ఎస్ఎస్ 2023లోని సెక్షన్ 163, కేరళ పంచాయతీరాజ్ చట్టంలోని సెక్షన్ 219N(1), (3) ప్రకారం నదిని కలుషితం చేసినా, దుస్తులు లేదా ఇతర వ్యర్థాలు పడేసినా అక్కడికక్కడే రూ.5 వేల వరకు జరిమానా విధిస్తారు.
15 రోజుల్లో చెల్లించకపోతే కేసులు
విధించిన జరిమానాను 15 రోజుల్లో చెల్లించకపోతే ప్రాసిక్యూషన్ ప్రక్రియ ప్రారంభిస్తారు. అంతేకాకుండా భారతీయ న్యాయ సంహితలోని సెక్షన్ 279, నీటి కాలుష్య నివారణ చట్టంలోని సెక్షన్ 43, 24 ప్రకారం కూడా చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది.
పవిత్రతను కాపాడాలని సీఎం విజ్ఞప్తి
పంబా నది పవిత్రతను కాపాడాలని కేరళ ముఖ్యమంత్రి వీడీ సతీశన్ భక్తులకు విజ్ఞప్తి చేశారు. నదిలో దుస్తులు, ప్లాస్టిక్, ఇతర వ్యర్థాలు వేయవద్దని ‘ఎక్స్’ వేదికగా కోరారు. పవిత్ర నదిని భావితరాల కోసం స్వచ్ఛంగా ఉంచాల్సిన బాధ్యత అందరిపైనా ఉందని పేర్కొన్నారు.
మకరవిళక్కుకు భారీగా భక్తులు
మకర సంక్రాంతి సందర్భంగా ఆలయానికి దూరంగా కొండపై కనిపించే మకరజ్యోతిని దర్శించుకోవడం భక్తులకు అత్యంత ప్రత్యేకం. ఈ సమయంలో లక్షలాది మంది శబరిమలకు చేరుకుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో పంబా నది కాలుష్యాన్ని అరికట్టేందుకు అధికారులు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
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