 అమెరికా సీక్రెట్‌ స్థావరాలపై వింత వస్తువులు.. ఏంటీ మిస్టరీ? | Mysterious black triangles spotted At US military bases | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అమెరికా సీక్రెట్‌ స్థావరాలపై వింత వస్తువులు.. ఏంటీ మిస్టరీ?

Oct 24 2026 8:12 AM | Updated on Oct 24 2026 8:12 AM

Mysterious black triangles spotted At US military bases

అమెరికా గగనతలంలో ఏదో జరుగుతోంది.. అత్యంత రహస్య సైనిక స్థావరాలపైనే గుర్తుతెలియని వస్తువులు ప్రత్యక్షం కావడం తీవ్ర కలకలం సృష్టించింది. అయితే, అవి మామూలు విమానాల్లా లేవు.. డ్రోన్లలా కనిపించడం లేదు.. గంటకు ఏకంగా 1,800 మైళ్ల వేగంతో దూసుకెళ్తున్నాయి. శబ్దం లేదు.. పొగ లేదు.. ఇంజిన్‌ ఆనవాళ్లు లేవు. అసలు అవి ఎవరివి? అమెరికా ప్రయోగిస్తున్న అత్యాధునిక యుద్ధ సాంకేతికతా? శత్రు దేశాల నిఘా వ్యవస్థలా? లేక ఇన్నాళ్లూ చర్చల్లో ఉన్న యూఎఫ్‌ఓలేనా? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు వెతుకుతున్న తరుణంలో అమెరికా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన కొత్త రహస్య పత్రాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ రేపుతున్నాయి.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ప్రభుత్వం గుర్తుతెలియని వైమానిక దృగ్విషయాలకు సంబంధించిన రహస్య సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేసే కార్యక్రమంలో భాగంగా అక్టోబర్‌ 23న మరో విడత పత్రాలను విడుదల చేసింది. గత ఏడాది కాలంలో కనీసం మూడు సందర్భాల్లో రహస్య సైనిక స్థావరాలపై నల్లటి త్రిభుజాకార వస్తువులు కనిపించినట్లు ఈ పత్రాలు వెల్లడించాయి. ముఖ్యంగా, అమెరికా అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పరీక్షించే పశ్చిమ ప్రాంతంలోని ఓ సున్నితమైన జాతీయ భద్రతా కేంద్రం సమీపంలో ఈ తరహా ఘటన నమోదైంది. అయితే, భద్రతా కారణాలతో ఘటన జరిగిన ఖచ్చితమైన ప్రాంతం, తేదీలను అధికారులు వెల్లడించలేదు.

మూడు సెకన్లలో 2.4 కిలోమీటర్లు!
ఈ ఘటనకు సంబంధించిన నివేదికలోని వేగం ఇప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. సాక్షుల అంచనా ప్రకారం.. ఓ నల్లటి త్రిభుజాకార వస్తువు కేవలం మూడు సెకన్లలో 1.5 మైళ్ల దూరం ప్రయాణించింది. అంటే గంటకు సుమారు 1,800 మైళ్లు.. అంటే గంటకు దాదాపు 2,900 కిలోమీటర్లు. ఆ వేగం యుద్ధ విమానాన్ని తలపించినట్లు ప్రత్యక్ష సాక్షులు పేర్కొన్నారు. ఆ వస్తువు రెక్కల విస్తీర్ణం 9 నుంచి 15 అడుగుల వరకు, లోతు 6 నుంచి 9 అడుగుల వరకు, మందం 1 నుంచి 2 అడుగుల వరకు ఉన్నట్లు అంచనా వేశారు. దాని ఆకారాన్ని వివరించేందుకు అధికారులు కొన్ని స్కెచ్‌లను విడుదల చేశారు. కానీ, వస్తువు కనిపించిన సమయంలో తీసిన అసలు ఫొటోలు లేదా వీడియోలు మాత్రం అందుబాటులో లేవు.

ఇంజిన్‌ ఎక్కడుంది? శబ్దం ఎందుకు లేదు?
సాధారణ విమానం గాల్లో ప్రయాణిస్తుంటే దాని ఇంజిన్‌ శబ్దం, ఎగ్జాస్ట్‌ లేదా ఇతర సంకేతాలు గుర్తించే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ఈ త్రిభుజాకార వస్తువుల విషయంలో అలాంటి ఆనవాళ్లేవీ కనిపించలేదని సాక్షులు తెలిపారు. థర్మల్‌ పరికరాల ద్వారా పరిశీలించినప్పుడు వాటి ఉపరితలంపై దాదాపు ఒకే తరహా వేడి కనిపించినట్లు నివేదికల్లో పేర్కొన్నారు. సాధారణ విమానాలు, డ్రోన్లలో ఇంజిన్‌ ప్రాంతాల్లో కనిపించే ప్రత్యేకమైన వేడి వీటిలో గుర్తించలేకపోయారు. గాలి ప్రవేశ ద్వారాలు, ఇంజిన్‌ రంధ్రాలు, దిశను నియంత్రించే భాగాలు, కాక్‌పిట్‌ వంటి ఆనవాళ్లు కనిపించలేదని వివరించారు.

అమెరికా భద్రతా వ్యవస్థకు కొత్త సవాలా?
అత్యంత ఆందోళన కలిగిస్తున్న విషయం వాటి వేగం ఒక్కటే కాదు.. అవి కనిపించిన ప్రాంతాలు కూడా. అమెరికా ప్రభుత్వం అత్యాధునిక సైనిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పరీక్షించే సున్నితమైన కేంద్రాలపైనే గుర్తుతెలియని వస్తువులు సంచరించినట్లు నివేదికలు పేర్కొంటున్నాయి. అవి ఎవరి నియంత్రణలో ఉన్నాయి? అక్కడి సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని గమనించేందుకు వచ్చాయా? వాటి వెనుక ఏదైనా దేశం ఉందా? అన్న ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. మరోవైపు.. ఇది అమెరికాకు చెందిన సాంకేతికత కాదని అధికారులు భావించినట్లు న్యూయార్క్‌ పోస్ట్‌ కథనం పేర్కొంది. అయినప్పటికీ, ఆ వస్తువులు ఇతర దేశాలకు  చెందినవని నిర్ధారించే ఆధారాలు లేవు. వాటి అసలు స్వరూపం, ప్రయాణ విధానం, నియంత్రణ వ్యవస్థ గురించి కూడా స్పష్టత లేదు. ఖచ్చితమైన ప్రదేశాలు, తేదీలు రహస్యంగా ఉండటంతో స్వతంత్ర పరిశీలనకు పరిమితులు ఏర్పడ్డాయి.

గ్రహాంతరవాసుల వాహనాలేనా?
ఈ వస్తువుల వివరాలు వెలుగులోకి రావడంతో అవి గ్రహాంతరవాసులకు చెందినవా? అనే చర్చ మరోసారి మొదలైంది. అయితే, ఇప్పటివరకు విడుదలైన పత్రాలు అలాంటి నిర్ధారణకు ఎలాంటి ఆధారాలనూ అందించలేదు. గుర్తుతెలియని వస్తువులు కనిపించాయని చెప్పడం ఒకటైతే, అవి భూమికి వెలుపల జీవుల నుంచి వచ్చాయని నిరూపించడం మరొకటి. ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం.. వాటి ఆకారం, వేగం, శబ్దం లేకుండా కదిలినట్లు వచ్చిన వాంగ్మూలాలు అసాధారణంగా కనిపిస్తున్నాయి. కానీ వాటి మూలం, పనిచేసే విధానం, అసలు స్వరూపం ఏమిటనేది ఇంకా మిస్టరీగానే మిగిలిపోయింది. అమెరికా ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన పత్రాలు ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వకపోగా, మరిన్ని సందేహాలకు తెరతీశాయి.

ఇదీ చదవండి: భారత్‌కు షాకిచ్చిన మాల్దీవులు.. ఇది రెండోసారి..

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఆస్ట్రేలియాలో ఎంజాయ్ చేస్తున్న కాయదు లోహర్ (ఫొటోలు)
photo 2

'ఇడుపు కాయితం' గడప సాంగ్.. మూవీ రిలీజ్ ఎప్పుడంటే?(ఫొటోలు)
photo 3

పెళ్లి బంధానికి నాలుగేళ్లు.. పూర్ణ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 4

'మా అన్నయ్య బంగారం'.. ప్రభాస్ బర్త్ డే క్యూట్ ఫొటోస్
photo 5

'మిస్టర్ దెయ్యం' సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Nairuthi Reddy About YS Jagan Mohan Reddy 1
Video_icon

జగనన్న మళ్లీ వస్తేనే రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ
Gorantla Madhav And Chandrasekhar Reddy Strong Warning To Paritala Sunitha 2
Video_icon

2029 నీకు పుట్టగతులు ఉండవ్..! పరిటాల సునీతకు గోరంట్ల మాస్ వార్నింగ్

EX Additional SP Rajeshwar Reddy Comments On TDP Leaders Attack 3
Video_icon

నా సర్వీసులో ఇలాంటి ఎన్నికలు ఎప్పుడూ చూడలేదు
YSRCP ZPTC Candidate Padmavathi Shocking Facts On TDP Attacks 4
Video_icon

మహిళ అని చూడకుండా నాపై దాడి చేసి.. చేతిని మెలిపెట్టి విరిచేశారు
Big Question Debate On MPTC And ZPTC Nomination Controversy 5
Video_icon

సుప్రీం చెప్పినా లెక్కలేదు.. కూటమికి అడుగడుగునా జగన్ భయం
Advertisement
 