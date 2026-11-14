గుజరాత్‌లోని సూరత్‌లోని ఖర్వాసా ప్రాంతంలో ఉన్న ఒక వస్త్ర నిల్వ గోదాములో శనివారం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. భారీగా మంటలు ఎగిసి పడటంతో, ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగ అలుముచకుంది. అధికారుల సమాచారం ప్రకారం అగ్నిమాపక వాహనాలను ఘటనా స్థలానికి తరలించారు. ప్రస్తుతం మంటలను ఆర్పే చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణాలు ఇంకా తెలియరాలేదు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

సచిన్ ప్రాంతంలోని ఎక్లేరా గ్రామం సమీపంలో 8 నుంచి 9 బీఘాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న బహిరంగ ప్రదేశంలో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. నిల్వ ఉంచిన వ్యర్థ పదార్థాలు, వస్త్రపు ముక్కలు, స్క్రాప్ ఈ ఘటనలో పూర్తిగా కాలిపోయాయి. బలమైన గాలుల కారణంగా మంటలు వేగంగా వ్యాపిస్తుండటంతో, 10 నుంచి 12 అగ్నిమాపక యంత్రాలు మంటల్ని అదుపు చేసేందుకు శ్రమిస్తున్నాయి.

#WATCH | Gujarat: A massive fire breaks out in a cloth storage godown in Kharvasa area of Surat. Fire tenders are present at the spot, and firefighting operations are underway. The cause of the fire is yet to be ascertained. https://t.co/Aab245WcUH

— ANI (@ANI) November 14, 2026