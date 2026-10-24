 ఆగని పచ్చమూకల దాడులు | AP Local body Elections Chandrababu govt anarchy updates | Sakshi
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ఆగని పచ్చమూకల దాడులు

Oct 24 2026 8:55 AM | Updated on Oct 24 2026 9:52 AM

AP Local body Elections Chandrababu govt anarchy updates

ఏపీలో స్థానిక ఎన్నికల్లో ఓటమి భయంతో పచ్చమూకలు వైఎస్పార్‌సీపీ అభ్యర్థులపై దాడులకు పాల్పడుతున్నాయి. ఒక పథకం ప్రకారం ఈ దాడులకు వారు తెగబడుతున్నారు. వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థులను నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకోవడంతో పాటు దౌర్జన్యాలకు దిగుతున్నారు. వీరికి అధికారపక్షం, పోలీసులు కొమ్ముకాస్తున్నారు.  


టీడీపీ గుండాల అరాచకాలు

  • ఉమ్మడి చిత్తూరు జిల్లాలో కొనసాగుతున్న టీడీపీ గుండాలు అరాచకాలు

  • నేడు నామినేషన్లు పరిశీలన..

  • 35 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు 386 నామినేషన్లు దాఖలు

  • మొత్తం 444 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 2949 నామినేషన్లు దాఖలు

  • వీటిలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ 1106

  • టిడిపి..1302 నామినేషన్లు దాఖలు

  • జిల్లా లో ప్రతి నియోజకవర్గంలో  వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు అడ్డుకుని, చించివేత

  • టిడిపి గుండా గిరి, నిన్న చివరి రోజు నామినేషన్లు అడ్డుకుని దౌర్జన్యం

  • వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులు నామినేషన్ లు విత్ డ్రా చేయాలని బలవంతంగా ఒత్తిళ్లు

నెల్లూరులోనూ అదే తీరు

  • చిట్టమూరు సన్నారెడ్డి శ్రీనివాసుల రెడ్డి అక్రమ అరెస్ట్
  • నిన్న ఎంపీటీసీ దగ్గర నామినేషన్ దాఖలు చేపించిన సన్నారెడ్డి శ్రీనివాసుల రెడ్డి
  • నిన్న తిరుపతిలో తల్లి విజయ లక్ష్మి దగ్గర జడ్పీటీసీ గా నామినేషన్ దాఖలు
  • అర్ధరాత్రి సన్నారెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు
  • సన్నారెడ్డిపై 331(3)351 సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన చిట్టమూరు పోలీసులు
  • శ్రీనివాసుల రెడ్డిని నాయుడుపేట కోర్టులో హాజరు పరిచిన పోలీసులు
  • 14 రోజుల రిమాండ్ విధించిన నాయుడుపేట న్యాయస్థానం

వైయస్సార్ జిల్లాలో నిర్ధాక్షిణ్యంగా నామినేషన్ల తిరస్కరణ

  • కడప జడ్పీ కార్యాలయంలో నేడు జడ్పీటీసీ అభ్యర్ధుల నామినేషన్ పత్రాల పరిశీలన
  • 10 గంటలకు ప్రారంభం కానున్న స్క్రూటినీ
  • వైఎస్ఆర్సీపీ జడ్పీటీసీ అభ్యర్థులను తీసుకుని స్క్రూటినీకి వెళ్లిన వైఎస్సార్సీపీ నేతలు
  • అభ్యర్ధులతో పాటు పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ రమేష్ యాదవ్, ఎస్‌ఈసీ సభ్యులు రాజోలి వీరారెడ్డి, సోషల్ వెల్ఫేర్ కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ పులి సునీల్, లీగల్ సెల్ నేత నాగిరెడ్డి
  • నామినేషన్ ప్రక్రియ సజావుగా నిర్వహించాలంటున్న వైఎస్సార్సీపీ
  • మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో అధికారులు కుమ్మక్కై నిర్ధాక్షిణ్యంగా నామినేషన్ల తిరస్కరణ
  • అలాంటి పరిస్థితులు జరగకుండా చూడాలని జిల్లా అధికారులను కోరిన రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి 

    జనసేన అభ్యర్థులను..

    పల్నాడు జిల్లాలో జనసేన అభ్యర్థులను చావబాదిన టిడిపి నాయకులు
  • బెల్లంకొండ మండలం గంగిరెడ్డిపాలెం ఎంపీటీసీ స్థానానికి నామినేషన్ దాఖలు చేయడానికి వచ్చిన శ్రీనివాసరావు పై దాడి చేసిన తెలుగుదేశం నాయకులు
  • జనసేన అభ్యర్థిని నామినేషన్ దాఖలు చేయకుండా అడ్డుకుని దాడి చేసిన తెలుగుదేశం నాయకులు
  • జనసేన అభ్యర్థికి తీవ్ర గాయాలు ఆస్పత్రికి తరలింపు
  • హాస్పటల్లో చికిత్స పొందుతున్న జనసేన అభ్యర్థిని పరామర్శించిన గుంటూరు జిల్లా జనసేన అధ్యక్షుడు గాదె వెంకటేశ్వరరావు
  • గాదె వెంకటేశ్వరరావు, గుంటూరు జిల్లా జనసేన అధ్యక్షుడు కామెంట్స్....
  • కూటమిలో మేము ఉన్నామని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడాలో అర్థం కావట్లేదు
  • గంగిరెడ్డిపాలెం ఎంపీటీసీ స్థానానికి మా అభ్యర్థి నామినేషన్ వేయడానికి వెళ్తే తెలుగుదేశం నాయకులు దాడి చేశారు
  • నామినేషన్ సెంటర్ వద్ద తెలుగుదేశం నాయకులు జనసేన అభ్యర్థి పై దాడి చేయడం దారుణం
  • జనసేన అభ్యర్థి నామినేషన్ దాఖలు చేయకుండా దాడులు చేయడం హేయమైన చర్య
  • మహిళలు అని కూడా చూడకుండా దాడులు చేశారు
  • టిడిపి నాయకులతో కొట్టించుకోవడానికి మేము ఆ పార్టీతో పొత్తు కట్టలేదు
  • జనసేన అభ్యర్థి పై దాడికి ఎమ్మెల్యే ,జిల్లా అధ్యక్షుడు, ముఖ్యమంత్రి ఎవరు సమాధానం చెప్తారో చెప్పండి.
  • జనసేన అభ్యర్థులు తెలుగుదేశం నాయకులు కొడుతుంటే పోలీసులు చూస్తూ ఊరుకున్నారు
  • తెలుగుదేశం నాయకులు జనసేన నాయకుల్ని చంపుతామని బెదిరించారట
  • ఎక్కువ చేస్తే తెలుగుదేశం నాయకుల నాలిక కట్టేస్తా
  • తెలుగుదేశం నాయకుల తో చంపించుకోవడానికి మేము పొత్తులో కొనసాగట్లేదు
  • పెదకూరపాడు ఎమ్మెల్యే భాష్యం ప్రవీణ్ వెంటనే స్పందించి దాడి చేసిన తెలుగుదేశం నాయకులతో జనసేన అభ్యర్థికి క్షమాపణ చెప్పించాలి వాళ్ల కాళ్లు పట్టించాలి. లేకపోతే ధర్నా చేస్తాం
  • పల్నాడు జిల్లా ఎస్పీ వెంటనే జనసేన అభ్యర్థి పై దాడి చేసిన తెలుగుదేశం నాయకులు పై కేసు నమోదు చేయాలి వారిని అరెస్టు చేయాలి. లేకపోతే ఆందోళన చేస్తాం.

    ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో..
  • తిరువూరు 13వ వార్డులో వైఎస్సార్‌సీపీ ఎన్నికల ప్రచారం
  • సుందరయ్య కాలనీలో గత వైఎస్సార్‌సీపీ పాలనను గుర్తుచేసుకున్న వృద్ధురాలు
  • వైఎస్ జగన్ అమలు చేసిన సంక్షేమ పథకాలపై వృద్ధురాలి ప్రశంసలు
    అర్హులైన లబ్ధిదారుల ఖాతాల్లో నేరుగా నగదు జమ చేసిన విధానంపై కొనియాడిన వృద్ధురాలు.

    తాడేపల్లిలో.. 
  • ఏపీలో టీడీపీ గూండాలతో కలిసి పోయిన కొందరు ఖాకీలు
  • వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలే టార్గెట్ గా వేధింపులు
  • స్థానిక ఎన్నికల్లో నామినేషన్లనూ వేయనీయకుండా అడ్డంకులు
  • కొంతమంది పోలీసుల తీరుపై వైఎస్సార్‌సీపీ అధిష్టానం ఆగ్రహం
  • ఎస్పీలు, డీఎస్పీలు, సీఐలు సహా మొత్తం 59 మందిని గుర్తించిన వైఎస్సార్‌సీపీ
  • వారందరిపై చర్యలకు ఎస్ఈసీ కి ఫిర్యాదు
  • ఫలితం లేకపోవడంతో హైకోర్టులో పిటిషన్
  • ఇప్పటికే రాష్ట్రపతి, కేంద్ర హోంశాఖకు ఫిర్యాదులు చేసిన ఎంపీ గురుమూర్తి

     

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