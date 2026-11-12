 శ్రీకాళహస్తిలో అగ్ని ప్రమాదం | Fire accident in Srikalahasti | Sakshi
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శ్రీకాళహస్తిలో అగ్ని ప్రమాదం

Nov 12 2026 12:46 PM | Updated on Nov 12 2026 1:31 PM

Fire accident in Srikalahasti

శ్రీకాళహస్తి: తిరుపతి జిల్లాలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం శ్రీకాళహస్తి ఆలయంలో అనూహ్య ఘటన చోటుచేసుకుంది. నిత్యం వేలాది మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదాలు అందించే వంటశాలలో అగ్ని ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గురువారం ఆలయ అన్నప్రసాద కేంద్రంలో గ్యాస్ సిలిండర్ పేలడంతో మంటలు చెలరేగాయి. అక్కడే ఉన్న మరికొన్ని సిలిండర్లకు కూడా మంటలు వ్యాపించడంతో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా మారింది.

ఊహించని ఈ ఘటనతో ఆలయ పరిసరాల్లో ఒక్కసారిగా గందరగోళం నెలకొంది. పేలుడు శబ్దం వినిపించడంతో ఏం జరిగిందో అర్థంకాక భక్తులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. ప్రమాదం జరిగిన ప్రాంతానికి దూరంగా వెళ్లేందుకు పరుగులు తీశారు. వంటశాలలో అన్నప్రసాదాల తయారీలో ఉన్నవారు కూడా పనులు నిలిపివేసి సురక్షిత ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను ఆపే ప్రయత్నాలు చేశారు.

అయితే ఈ ప్రమాదంలో ఎవరికీ ఎలాంటి గాయాలు కాకపోవడంతో అధికారులు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అసలు సిలిండర్ పేలుడుకు కారణమేంటి? వంటశాలలో ప్రమాదం ఎలా జరిగింది? అనే విషయాలపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
 

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