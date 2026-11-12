బాబూ.. నేను బతికే ఉన్నా..

నిరసన తెలుపుతున్న యలమంచిలి నాగమణి, స్థానికులు
ఎన్టీఆర్ జిల్లా: బాబూ.. నన్ను మీరు రికార్డుల్లో చాలా కాలం క్రితమే చంపేశారు. నేను అప్పుడూ, ఇప్పుడూ బతికే ఉన్నాను. చాలా రోజులుగా మీ చుట్టూ తిరుగుతున్నా. దయచేసి నన్ను రికార్డుల్లోనూ బతికించండి. నేను బతికే ఉన్నట్లు నమోదు చేయండి’ అంటూ ఓ మహిళా రైతు బుధవారం ఎన్టీఆర్ జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మండలం దాములూరు గ్రామంలో అధికారుల ఎదుట నిరసన తెలిపింది.
గ్రామానికి చెందిన మహిళా రైతు యలమంచిలి నాగమణి బతికుండగానే చనిపోయినట్లు అధికారులు రికార్డుల్లో నమోదు చేశారు. తాను బతికే ఉన్నానని, ఈమేరకు రికార్డుల్లో మార్పులు చేయాలని చాలాకాలంగా వేడుకొంటోంది. రికార్డుల్లో తాను చనిపోయినట్లు ఉండటంతో ఏడాదిన్నరగా అన్నదాత సుఖీభవ, రైతు భరోసా వంటి ప్రభుత్వ సహాయం నిలిచిపోయిందని తెలిపారు. రేషన్కార్డు కూడా తీసేశారని, అ«ధికారుల చుట్టూ తిరిగి దానిని పునరుద్ధరించుకున్నట్లు తెలిపారు.
తాను బతికున్నట్లు రికార్డుల్లో సరిచేయాలని స్థానిక సచివాలయంతో పాటు కలెక్టర్ కార్యాలయం గ్రీవెన్స్లో ఫిర్యాదు చేసినా పరిష్కారం కాలేదన్నారు. సమస్య పరిష్కారం అయినట్లు ఓ రోజు కాగితం వచ్చిందని, అధికారులు సంతకం చేయమంటే తెలియక చేశానని, కానీ రికార్డుల్లో మార్పు లేదని తెలిపారు. చివరకు బుధవారం సాయంత్రం గ్రామ సచివాలయం వద్ద ఆమె నిరసన వ్యక్తం చేశారు. గ్రామస్తులు ఆమెకు బాసటగా నిలిచారు. సామాన్య ప్రజల జీవితాలతో చెలగాటమాడే అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని గ్రామస్తులు డిమాండ్ చేశారు.