రాహుల్ తీరుపై చీఫ్ జస్టిస్ ఆగ్రహం.. వివరణ కోరుతూ నోటీసులు

న్యూఢిల్లీ : ఓటర్ల జాబితాల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)కు సంబంధించి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం తీసుకున్న నిర్ణయాలను సవాలు చేస్తూ విపక్ష నేతలు దాఖలు చేసిన పిటిషన్లను సుప్రీంకోర్టు గురువారం విచారించింది. అయితే, ఈ పిటిషన్ల నేపథ్యంలో అక్టోబర్ 12న ‘ఇండియా’ కూటమితో కలిసి సుప్రీంకోర్టు వరకు రాహుల్ గాంధీ నిర్వహించిన నిరసన ర్యాలీ, కోర్టు ఆవరణలో జరిగిన ఆందోళనలపై భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ సూర్యకాంత్ ధర్మాసనం తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసింది. రాజకీయ కారణాలతో కోర్టు వద్ద చేపట్టిన ఈ ఆందోళనపై వివరణ ఇవ్వాల్సిందిగా లోక్సభ ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీకి సర్వోన్నత న్యాయస్థానం నోటీసులు జారీ చేసింది.
విచారణ సందర్భంగా సొలిసిటర్ జనరల్ తుషార్ మెహతా, సీనియర్ న్యాయవాది గౌరవ్ భాటియా ఈ నిరసన తీరును తీవ్రంగా ఆక్షేపించారు. కోర్టు పరిధిలో ఉన్న అంశంపై బయట రాజకీయ ఊరేగింపులు, ర్యాలీలు నిర్వహించడం ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని, కోర్టుపై ఒత్తిడి తెచ్చేందుకే ఇదంతా చేశారని వారు కోర్టు దృష్టికి తెచ్చారు. దీనిపై ప్రధాన న్యాయమూర్తి స్పందిస్తూ, ‘న్యాయవ్యవస్థను ఎవరూ బెదిరించలేరు’ అని తేల్చిచెప్పారు. కోర్టును ప్రభావితం చేసేందుకు జరిగే ఇలాంటి బలహీనమైన ప్రయత్నాలను ఎవరూ పట్టించుకోరని, తాము ప్రపంచానికి దూరంగా ఏకాంతంలో కూర్చోలేదని, చుట్టూ ఏం జరుగుతుందో తమకు పూర్తి అవగాహన ఉందని ఆయన ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించారు.
ఇదే క్రమంలో అక్టోబర్ 12న సుప్రీంకోర్టు ప్రాంగణంలో జరిగిన నిరసనకు సంబంధించిన పూర్తి సీసీటీవీ రికార్డింగులను భద్రపరచాలని న్యాయస్థానం ఆదేశించింది. ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయాలపై దాఖలైన పిటిషన్లకు సంబంధించి కోర్టు నోటీసులు జారీ చేసినప్పటికీ, ఆ నిర్ణయం రాజకీయ నేతల తీరును సమర్థించినట్లు లేదా వారి ప్రవర్తనను క్షమించినట్లు కాదని ధర్మాసనం స్పష్టం చేసింది. ఈ వ్యవహారంలో సంబంధిత పక్షాల స్పందన కోరుతూ తదుపరి విచారణను వాయిదా వేసింది.