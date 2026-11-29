న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజకీయాల్లో నియోజకవర్గాల పునర్విభజన (డీలిమిటేషన్) అంశం ప్రతిపక్ష కూటమిలో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ విషయంలో డీఎంకే అధినేత, తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎం.కె. స్టాలిన్తో చర్చించేందుకు ఇండియా కూటమి అగ్రనేతలు చెన్నైకి బయలుదేరుతున్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్ మాజీ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ నేతృత్వంలో సమాజ్వాదీ పార్టీ అధినేత అఖిలేశ్ యాదవ్, కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లికార్జున ఖర్గే, సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ, కాంగ్రెస్ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్ ఈ పర్యటనలో పాల్గొననున్నారు. ఆర్జేడీకి చెందిన మీసా భారతి, కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రులు కూడా వీరితో కలిసి చెన్నై వెళ్లనున్నారు.
పార్లమెంటులో డీలిమిటేషన్కు సంబంధించిన రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు, మహిళా రిజర్వేషన్ చట్టం అమలుపై చర్చించేందుకు సోమవారం నుంచి ప్రత్యేక సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆదివారం (నవంబర్ 29) విపక్ష నేతలు స్టాలిన్తో భేటీ కానున్నారు. ఇందుకోసం ఢిల్లీ నుంచి ఉదయం 11 గంటలకు ఢిల్లీ నుంచి విమానంలో బయలుదేరనున్నారు. డీలిమిటేషన్ అంశంపై ప్రతిపక్షాల మధ్య ఐక్యతను కొనసాగించడం ఈ సమావేశం ప్రధాన ఉద్దేశంగా కనిపిస్తోంది.
అయితే, శనివారం చెన్నైలో స్టాలిన్ అధ్యక్షతన జరిగిన డీఎంకే ఎంపీల సమావేశంలో డీలిమిటేషన్ బిల్లులకు మద్దతుగా తీర్మానం చేశారు. ఈ పరిణామం ప్రతిపక్ష కూటమిలో చర్చకు దారితీసింది. సమావేశం అనంతరం డీఎంకే ఎంపీ ఎ. రాజా మాట్లాడుతూ.. కాంగ్రెస్తో ఉన్నా లేకపోయినా, అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా లోక్సభలో తమ పార్టీకి ఉన్న 7.18 శాతం సీట్ల వాటాను మార్చకూడదన్నదే తమ స్థిరమైన డిమాండ్ అని తెలిపారు. ప్రస్తుతం అది కొనసాగుతోందని, కొన్ని విధానపరమైన అంశాలు ఉన్నాయని, అవసరమైతే సవరణ ప్రతిపాదిస్తామని పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు, నవంబర్ 27న కేంద్ర మంత్రివర్గం రాజ్యాంగ (132వ సవరణ) బిల్లు-2026, డీలిమిటేషన్ (రెండో) బిల్లు-2026లకు ఆమోదం తెలిపింది. పార్లమెంటు ప్రత్యేక సమావేశాలకు ముందు ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో స్టాలిన్తో జరిగే భేటీకి ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. డీలిమిటేషన్పై డీఎంకే వైఖరి, ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య సమన్వయం వంటి అంశాలు ఈ చర్చల్లో ప్రస్తావనకు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, సమావేశంలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారన్నది తదుపరి పరిణామాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.