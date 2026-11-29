ప్రతీకాత్మక చిత్రం
తమిళనాడు: వండలూరు సమీపంలోని ఉనమంచేరి పంచాయతీలో తమిళనాడు ప్రభుత్వ సీనియర్ పోలీసు అధికారుల కోసం ఒక శిక్షణా కేంద్రం పనిచేస్తోంది. ఇక్కడ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ నుండి డీఎస్పీ వరకు ఉన్న పోలీసు అధికారులకు శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఇక్కడ, వసంతన్ అనే ఇన్స్పెక్టర్ డీఎస్పీగా పదోన్నతి కోసం శిక్షణ తీసుకోవడానికి గత నెలలో ఇక్కడికి వచ్చాడని తెలుస్తోంది.
ఈ పరిస్థితిలో ట్రైనింగ్ సెంటర్లో క్లీనర్గా పనిచేసే మహిళ, గత వారం తన సెలవు రోజున, తన 16 ఏళ్ల కొడుకుని సరదా కోసం ట్రైనింగ్ సెంటర్కు తీసుకొచ్చారు. ఆ సమయంలో, ట్రైనీ డీఎస్పీ వసంతన్ ఆ బాలుడిని ఓ ప్రైవేట్ గదిలోకి తీసుకెళ్లి లైంగికంగా వేధించినట్లు సమాచారం. ఈ విషయం గురించి బాలుడు తన తల్లికి చెప్పాడు. దీంతో బాలుడి తల్లి ఉన్నతాధికారులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీని తర్వాత, వసంతన్పై చర్య తీసుకుని, అతడిని ఇప్పుడు వెయిటింగ్ లిస్ట్కు బదిలీ చేశారు. ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు కిలంబాక్కం పోలీసులు తెలిపారు.