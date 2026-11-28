న్యూయార్క్: న్యూయార్క్ నగర మేయర్ జోహ్రాన్ మమ్దానీకి శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ఫుట్బాల్ ఆడుతుండగా కుడి కాలి ఆకిలీస్ టెండన్ (మడమ వెనుక భాగంలోని కీలకమైన కండరం) తెగిపోవడంతో వైద్యులు ఆపరేషన్ చేశారు. శుక్రవారం జరిగిన ఈ శస్త్రచికిత్స విజయవంతమైనట్లు మేయర్ ప్రెస్ సెక్రటరీ జో కాల్వెల్లో వెల్లడించారు.
దాదాపు 70 నిమిషాల పాటు శస్త్రచికిత్స జరిగిందని, అనంతరం 35 ఏళ్ల మేయర్ గ్రేసీ మాన్షన్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారని కాల్వెల్లో తెలిపారు. చికిత్సలో పాల్గొన్న వైద్య సిబ్బందికి సిటీ హాల్ కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. అయితే శస్త్రచికిత్స ఎక్కడ జరిగిందనే వివరాలను వెల్లడించలేదు.
ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లో గాయం
నవంబర్ 19న మమ్దానీ తన కార్యాలయ సిబ్బంది, సిటీ హాల్లో పనిచేసే జర్నలిస్టుల మధ్య జరిగిన స్నేహపూర్వక ఫుట్బాల్ మ్యాచ్లో పాల్గొన్నారు. ఈ మ్యాచ్లో ఆయన జట్టు విజయం సాధించింది. మమ్దానీ ఒక గోల్ కూడా చేశారు. అయితే గోల్ చేసిన కొద్దిసేపటికే తన ఆకిలీస్ టెండన్ తెగిపోయిందని మరుసటి రోజు వెల్లడించారు. ఆటకు ముందు శరీరాన్ని తగిన విధంగా సిద్ధం చేసుకోలేదని తెలిపారు.
గాయం తర్వాత మమ్దానీ మెడికల్ బూట్ ధరించి, క్రచెస్ సాయంతో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. పలు బహిరంగ కార్యక్రమాల్లోనూ పాల్గొన్నారు. శస్త్రచికిత్సపై సోమవారం స్పందించిన ఆయన కొంత ఆందోళనగా ఉన్నట్లు చెప్పడంతో పాటు, బోస్టన్ సెల్టిక్స్ స్టార్ జేసన్ టాటమ్ను గుర్తుచేసుకున్నారు. 2025లో న్యూయార్క్ నిక్స్తో జరిగిన ఎన్బీఏ ప్లేఆఫ్ మ్యాచ్లో జేసన్ టాటమ్కు కూడా ఆకిలీస్ టెండన్ గాయమైంది. ఆయనకు శస్త్రచికిత్స నిర్వహించగా, సుమారు 10 నెలల తర్వాత మళ్లీ పోటీ క్రీడల్లోకి వచ్చారు. ఇదే విషయాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ తాను కూడా త్వరగా కోలుకుంటానని మమ్దానీ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మేయర్ శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్న సమయంలో నగర రోజువారీ పాలనా వ్యవహారాలను ఫస్ట్ డిప్యూటీ మేయర్ డీన్ ఫులీహాన్ పర్యవేక్షిస్తున్నారు.