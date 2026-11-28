ప్యూర్టోరికో: అమెరికా పరిధిలోని ప్యూర్టోరికోలో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు, విద్యుత్ ఛార్జీలు భారీగా పెరగడంతో ప్రజలు రోడ్డెక్కారు. విద్యుత్, నీటి సరఫరాలో తరచూ అంతరాయాలు ఏర్పడుతుండటం, పెరుగుతున్న జీవన వ్యయాలు, నాసిరకమైన మౌలిక సదుపాయాలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ వేలాది మంది నిరసన చేపట్టారు. శుక్రవారం (నవంబర్ 27) బ్లాక్ ఫ్రైడే సందర్భంగా రాజధాని శాన్ జువాన్లో ఈ ఆందోళన జరిగింది. దీనికి సుమారు 30 సంస్థలు, కార్మిక సంఘాలు, మతపరమైన సంస్థలు మద్దతుగా నిలిచాయి.
జాతీయ ఆగ్రహ దినంగా నిరసన
'డే ఆఫ్ నేషనల్ ఔట్రేజ్' పేరుతో నిర్వహించిన ఈ ఆందోళనలో పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు, యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు, బస్సు డ్రైవర్లు, ఇతర ప్రాంతాల ప్రజలు పాల్గొన్నారు. ద్వీపంలోని వివిధ పట్టణాల నుంచి వందలాది మంది బస్సుల్లో శాన్ జువాన్కు చేరుకున్నారు. కరేబియన్ ప్రాంతంలోని అతిపెద్ద షాపింగ్ మాల్ వెలుపల నిరసన ప్రారంభమైంది. క్రమంగా ఆందోళన తీవ్రరూపం దాల్చడంతో నిరసనకారులు ప్రధాన రహదారుల్లో ఒకదానిని ఆక్రమించారు. దీంతో ఆ మార్గంలో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
వారానికి ఒకసారి విద్యుత్ కోతలు
74 ఏళ్ల రాడమేస్ గార్సియా బడిల్లో మాట్లాడుతూ.. ప్రజల ఆగ్రహం తీవ్రస్థాయిలో ఉందన్నారు. తమ ప్రాంతంలో వారానికి ఒకసారైనా గంటల తరబడి విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోతోందని తెలిపారు. నీటి సరఫరా కూడా సక్రమంగా ఉండటం లేదన్నారు. నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరగడంతో కొనుగోళ్లను తగ్గించుకోవాల్సి వస్తోందని, పదవీ విరమణ చేసినవారు ప్రతి డాలర్ను ఆచితూచి ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
18 శాతం పెరిగిన విద్యుత్ ఛార్జీలు
విద్యుత్ బిల్లుల పెరుగుదల ప్రజలకు మరింత భారంగా మారింది. కొంతమంది గృహ వినియోగదారులకు నెలవారీ విద్యుత్ బిల్లులు సుమారు 18 శాతం పెరిగాయి. గతంలో 229 డాలర్లుగా ఉన్న బిల్లు తాజాగా 271 డాలర్లకు చేరింది. కిలోవాట్ అవర్కు 33.86 సెంట్లుగా ఉన్న విద్యుత్ ఛార్జీ.. అమెరికా ప్రధాన భూభాగంలోని సగటు గృహ విద్యుత్ ధర 18.3 సెంట్లతో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఈ వివరాలను అమెరికా ఇంధన సమాచార సంస్థ వెల్లడించింది.
లూమా ఎనర్జీ ఒప్పందంపై విమర్శలు
ప్యూర్టోరికో విద్యుత్ ప్రసార, పంపిణీ వ్యవస్థ నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టిన ప్రైవేటు సంస్థ లూమా ఎనర్జీపై నిరసనకారులు విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రభుత్వంతో ఆ సంస్థ చేసుకున్న ఒప్పందాన్ని రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ ఒప్పందాన్ని రద్దు చేసే అంశానికి సంబంధించి బుధవారం ద్వీప సుప్రీంకోర్టు స్వల్ప మెజారిటీతో ఆమోదం తెలిపింది. గవర్నర్ జెన్నిఫర్ గొంజాలెజ్ ఈ నిర్ణయాన్ని స్వాగతించారు. అయితే విద్యుత్ కోతలు కొనసాగుతుండటంతో భవిష్యత్తులో విద్యుత్ వ్యవస్థ పరిస్థితిపై ప్రజల్లో ఆందోళన నెలకొంది. ఒప్పందం రద్దు ప్రైవేటు పెట్టుబడులను నిరుత్సాహపరచడంతో పాటు కొనసాగుతున్న ప్రాజెక్టులకు ముప్పు కలిగించవచ్చని ప్యూర్టోరికో పరిశ్రమల సంఘం హెచ్చరించింది.
హరికేన్ మరియా దెబ్బతో దెబ్బతిన్న వ్యవస్థ
2017లో సంభవించిన హరికేన్ మరియా తుపాను ప్యూర్టోరికో విద్యుత్ వ్యవస్థను తీవ్రంగా దెబ్బతీసింది. అంతకుముందే నిర్వహణ లోపాలు, తగిన పెట్టుబడులు లేకపోవడంతో విద్యుత్ గ్రిడ్ బలహీనపడింది. తాజాగా ధరల పెరుగుదల, విద్యుత్ కోతలు, ప్రజా సేవల వైఫల్యాలు స్థానికుల్లో అసంతృప్తిని పెంచాయి. 22 ఏళ్ల విద్యార్థిని వెరోనికా ఇష్టార్ మాట్లాడుతూ.. ఒక్క వారంలోనే తమ ప్రాంతంలో 12 సార్లు విద్యుత్ కోతలు ఏర్పడ్డాయని తెలిపారు. విద్యుత్ బిల్లులు చెల్లించడం కూడా కష్టంగా మారిందన్నారు.
మార్పు వచ్చే వరకు పోరాటం
నిరసనలో పాల్గొన్న రాజకీయ నాయకురాలు, న్యాయవాది ఈవా ప్రాడోస్ మాట్లాడుతూ.. విద్యుత్ బిల్లులు భరించలేని స్థాయికి చేరాయని, పెరుగుతున్న ధరలు, ప్రజా సేవల లోపాలతో వ్యాపారాలు మూతపడుతున్నాయని పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు స్పష్టమైన పరిష్కారాలు అవసరమని అన్నారు. ప్రజల్లో ఉన్న ఆగ్రహాన్ని సంఘటితం చేసి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తీసుకురావాలని నిరసన నిర్వాహకులు పిలుపునిచ్చారు. అధికారుల నుంచి స్పష్టమైన చర్యలు వచ్చే వరకు ఆందోళన కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు.