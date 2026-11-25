న్యూఢిల్లీ: 2026 మిస్ యూనివర్స్ కిరీటాన్ని ప్యూర్టోరికోకు చెందిన జెన్నిఫర్ బారెటో సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ పోటీల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా 130కిపైగా దేశాలకు చెందిన అందాల భామలు పాల్గొన్నారు. చివరి రౌండ్లో డొమినికన్ రిపబ్లిక్కు చెందిన మెలిస్సా నూనెజ్ తొలి రన్నరప్గా, వెనిజులాకు చెందిన క్లారా వేగాస్ గోయెట్జ్ రెండో రన్నరప్గా నిలిచారు. గత ఏడాది విజేత మెక్సికోకు చెందిన ఫాతిమా బోష్ తాజాగా జెన్నిఫర్కు కిరీటాన్ని అలంకరించారు.
చివరి ఐదుగురు పోటీదారులకు నాయకత్వ లక్షణాలపై ఒకే ప్రశ్న అడిగారు. ప్రస్తుత ప్రపంచంలో నాయకుల నుంచి ఆశించే అత్యంత అవసరమైన లక్షణం ఏమిటన్నది ప్రశ్న. దీనికి జెన్నిఫర్ స్పందిస్తూ.. నాయకుల్లో వృత్తిపరమైన సానుభూతి ఉండాలని, ఇతరులను విమర్శించడం కాకుండా, విలువలకు కట్టుబడి ఆదర్శంగా నిలవాలని చెప్పారు. ప్రజల అవసరాలను అర్థం చేసుకుని, అందుకు అనుగుణంగా ప్రణాళికలు రూపొందించినప్పుడే సమాజంలో మార్పు తీసుకురాగలరని పేర్కొన్నారు.
ఈ విజయంతో ప్యూర్టోరికోకు మిస్ యూనివర్స్ కిరీటం ఆరోసారి దక్కినట్లయింది. గతంలో 1970లో మారిసోల్ మలారెట్, 1985లో డెబోరా కార్తీ-డియో, 1993లో దయానారా టోరెస్, 2001లో డెనిస్ క్వినోనెస్, 2006లో జులేకా రివేరా ఈ ఘనత సాధించారు. స్వదేశంలో ఈ పోటీలు జరిగినప్పుడు ప్యూర్టోరికో విజేతగా నిలవడం ఇది రెండోసారి.
ఈ ఏడాది పోటీల్లో అనేక వివాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి. వీసా సమస్యలు, ఫ్రాంచైజీ వివాదాల కారణంగా కొన్ని దేశాలు పోటీలకు దూరమయ్యాయి. ఆస్ట్రియా, బల్గేరియా, సెయింట్ మార్టిన్ ప్రతినిధులు వ్యక్తిగత కారణాలతో వైదొలిగారు. మరోవైపు ఇజ్రాయెల్ ప్రతినిధి డేనియల్ యబ్లోంకా జాతీయ దుస్తుల ప్రదర్శన సందర్భంగా ప్రేక్షకుల నుంచి వ్యతిరేకత ఎదుర్కొన్నారు. 75వ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని 3,150 వజ్రాలతో ప్రత్యేక కిరీటాన్ని రూపొందించారు. ఈ పోటీల ఫైనల్ ప్యూర్టోరికో రాజధాని శాన్ జువాన్లోని జోస్ మిగుయెల్ అగ్రెలాట్ కొలీజియంలో జరిగింది. 2027లో జరగనున్న 76వ మిస్ యూనివర్స్ పోటీలకు వియత్నాం ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది.
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