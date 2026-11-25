న్యూఢిల్లీ: మిస్ యూనివర్స్-2026 పోటీల్లో భారత్కు నిరాశ ఎదురైంది. భారత ప్రతినిధి కజియా లిజ్ మెజో టాప్-12లో చోటు సంపాదించలేకపోయింది. అయితే అంతకుముందు టాప్-30లో స్థానం దక్కించుకుని తన ప్రతిభను చాటుకుంది. ప్యూర్టోరికో వేదికగా జరిగిన ఈ అంతర్జాతీయ అందాల పోటీల్లో 19 ఏళ్ల కేరళ యువతి భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించింది. దేశంలోని సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని, తన సొంత రాష్ట్రం కేరళ సంప్రదాయాలను ప్రపంచ ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేసింది.
52 మందిని ఓడించి.. జాతీయ కిరీటం
కజియా లిజ్ మెజో 2026 ఆగస్టులో మిస్ యూనివర్స్ ఇండియా కిరీటాన్ని గెలుచుకుంది. మొత్తం 52 మంది పోటీదారులను వెనక్కి నెట్టి విజేతగా నిలిచింది. తద్వారా ఈ జాతీయ టైటిల్ను గెలుచుకున్న తొలి కేరళ మహిళగా చరిత్ర సృష్టించింది. నవంబర్ మొదటి వారంలో అంతర్జాతీయ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు ప్యూర్టోరికోకు వెళ్లింది. భారత్ నుంచి బయలుదేరే సమయంలో ప్రముఖ డిజైనర్ సమంత్ చౌహాన్ రూపొందించిన రూ.1.4 లక్షల విలువైన చీరను ధరించింది.
కసవు చీర స్ఫూర్తితో ప్రత్యేక గౌను
వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూ రౌండ్లో కజియా కేరళ సంప్రదాయ కసవు చీర స్ఫూర్తితో రూపొందించిన గౌనును ధరించింది. తన రాష్ట్ర మూలాలను గుర్తుచేసేలా ఈ దుస్తులను ప్రత్యేకంగా రూపొందించినట్లు తెలిపింది. జుట్టులో పెట్టుకున్న గజ్రా తన తొలి అధికారిక ఫొటోషూట్కు గుర్తుగా ఎంచుకుంది. చేతికి ధరించిన గాజు భారత్ నుంచి బయలుదేరినప్పుడు ధరించినదే. చెవులకు ధరించిన ఆభరణాలు గత ఏడాది విజేతకు చెందినవి కావడం మరో ప్రత్యేకత.
దేశ సంస్కృతిని చాటిన జాతీయ దుస్తులు
జాతీయ వస్త్రధారణ పోటీలోనూ కజియా ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సేకరించిన వస్త్రాలతో రూపొందించిన దుస్తులను ధరించింది. భారత సంప్రదాయ చేనేత కళలు, వస్త్ర నైపుణ్యాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. స్విమ్సూట్ రౌండ్లోనూ ఆత్మవిశ్వాసంతో వేదికపై కనిపించింది.
టాప్-12లో చోటు దక్కకున్నా.. ప్రత్యేక గుర్తింపు
మిస్ యూనివర్స్-2026 పోటీల్లో టాప్-12కు ఎంపికైన వారిలో చిలీ, డొమినికన్ రిపబ్లిక్, అమెరికా, న్యూజిలాండ్, క్యూబా, ప్యూర్టోరికో, ఫిలిప్పీన్స్, కొలంబియా, నికరాగువా, వెనెజువెలా, డెమొక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో, ఫ్రాన్స్ దేశాల ప్రతినిధులు ఉన్నారు. ఈ జాబితాలో భారత్కు చోటు దక్కలేదు. అయినప్పటికీ కజియా తన ప్రదర్శనతో భారతీయ సంప్రదాయాలు, కేరళ వారసత్వం, దేశీయ వస్త్ర కళలను అంతర్జాతీయ వేదికపై చాటిచెప్పింది.