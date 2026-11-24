వాషింగ్టన్: టెక్ దిగ్గజం ఎలాన్ మస్క్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఎన్విడియా సీఈఓగా జెన్సన్ హువాంగ్ తిరిగి బాధ్యతలు చేపట్టడంపై స్పందించారు. ‘ఇది పూర్తయింది’ అంటూ ఎక్స్ వేదికగా తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మరో పోస్టుకు స్పందిస్తూ జరిగిన పొరపాటు సరిదిద్దారని వ్యాఖ్యానించారు. వ్యక్తిగత వివాదం నేపథ్యంలో పదవి నుంచి వైదొలిగిన హువాంగ్ను కేవలం 11 రోజుల వ్యవధిలోనే కంపెనీ బోర్డు ఏకగ్రీవంగా తిరిగి నియమించింది.
మొదటి నుంచీ మస్క్ మద్దతు
హువాంగ్ రాజీనామాను మస్క్ మొదటి నుంచీ వ్యతిరేకించారు. ఆయనను తొలగించాలన్న బోర్డు నిర్ణయం తెలివైన చర్య కాదని విమర్శించారు. హువాంగ్ లాంటి నాయకుడు సంస్థకు భర్తీ చేయలేని వ్యక్తి అని అభిప్రాయపడ్డారు. ఆయనకు మద్దతుగా రూపొందించిన ‘స్టాండ్ విత్ జెన్సన్’ బహిరంగ లేఖపైనా సంతకం చేశారు.
మైఖేల్ జోర్డాన్తో పోలిక
న్యూయార్క్ టైమ్స్ డీల్బుక్ సదస్సులోనూ మస్క్ ఎన్విడియా బోర్డు నిర్ణయాన్ని తప్పుబట్టారు. వరుస విజయాలు సాధిస్తున్న జట్టులో నుంచి మైఖేల్ జోర్డాన్ను తొలగించినట్లుగా ఈ నిర్ణయం ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. హువాంగ్ వ్యక్తిగత జీవితంలో కొన్ని తప్పులు చేసి ఉండొచ్చని అంగీకరిస్తూనే.. అమెరికాకు ఆయన విధేయతపై సందేహాలు అవసరం లేదన్నారు.
బోర్డు ఏమన్నదంటే?
హువాంగ్ నాయకత్వ సామర్థ్యం, నిజాయతీపై తమకు పూర్తి విశ్వాసం ఉందని ఎన్విడియా బోర్డు ప్రకటించింది. అమెరికా ప్రభుత్వ సీనియర్ అధికారుల అభిప్రాయాలు తీసుకున్న అనంతరం జాతీయ భద్రతకు ఆయనతో ఎలాంటి ముప్పు లేదన్న నమ్మకానికి వచ్చినట్లు తెలిపింది. వాటాదారులు, ఉద్యోగులు, భాగస్వాములు, వినియోగదారుల ప్రయోజనాల దృష్ట్యా ఆయన పునర్నియామకం సరైన నిర్ణయమని పేర్కొంది.
30 శాతం పెరిగిన షేర్లు
హువాంగ్ తిరిగి బాధ్యతలు చేపట్టినట్లు ప్రకటన వెలువడిన అనంతరం ఎన్విడియా షేర్లు సుమారు 30 శాతం పెరిగాయి. తాత్కాలిక సీఈఓగా వ్యవహరించిన కోలెట్ క్రెస్కు బోర్డు కృతజ్ఞతలు తెలిపింది. ఆమె సీఎఫ్ఓగా కొనసాగనున్నారు.
‘తిరిగి రావడం గౌరవంగా భావిస్తున్నా’
తనపై విశ్వాసం ఉంచిన బోర్డుకు హువాంగ్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత కీలకమైన టెక్నాలజీ సంస్థల్లో ఒకటైన ఎన్విడియాకు నాయకత్వం వహించడం గౌరవంగా భావిస్తున్నానన్నారు. ఉద్యోగులు, వాటాదారులు, పరిశ్రమ ప్రముఖులు, భాగస్వాములు, కుటుంబ సభ్యులకు ధన్యవాదాలు చెప్పారు. ‘తిరిగి పనిలోకి వెళ్లేందుకు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నా’ అని పేర్కొన్నారు.
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