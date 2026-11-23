మెగా హీరో రామ్ చరణ్.. హీరోయిన్ సమంతకు అభినందనలు తెలిపారు. మీ ఇంట చిన్నారి రావడం సంతోషంగా ఉందన్నారు.
సూపర్స్టార్ మహేశ్బాబు, దర్శకధీరుడు ఎస్.ఎస్.రాజమౌళి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతోన్న మోస్ట్ అడ్వెంచరస్ మూవీ ‘వారణాసి’.
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ తన ముద్దుల కూతురు అల్లు అర్హకు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
వెల్లింగ్టన్లోని బేసిన్ రిజర్వ్ మైదానం వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన తొలి టెస్టులో భారత బ్యాటర్లు ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగ
..అయితే ఓడిన వారిని గెలిచినట్లు చూపిస్తే సరి!
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Nov 23 2026 6:23 PM | Updated on Nov 23 2026 6:59 PM
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