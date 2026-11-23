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విశాఖపట్నం : కార్తీకమాసం.. అందులోనూ ఆదివారం..ఇంకేముంది విశాఖ నగరం నలుమూలల నుంచే కాకుండా పొరుగు జిల్లాలతోపాటు, ఇతర రాష్ట్రాలు, విదేశాలకు చెందిన పర్యాటకులు కూడా సందర్శనీయ ప్రాంతాలకు పోటెత్తారు.
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సాగరతీర అందాలను కనుల ముందుంచే కైలాసగిరిని ముంచెత్తారు. కుటుంబాలతో వచ్చి,సందడి చేశారు.
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రోప్వే, రోప్ సైక్లింగ్, మోటారు వాహనాల్లో కైలాసగిరి అందాలను వీక్షించి,పరవశించిపోయారు.
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– ఫొటోలు: సాక్షి ఫొటోగ్రాఫర్, విశాఖపట్నం