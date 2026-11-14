టాప్‌ 50లో భారతీయ రెస్టారెంట్లు

భారతీయ వంటకాల ఖ్యాతి మరోసారి అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరింది. ప్రపంచంలోని అత్యుత్తమ 50 రెస్టారెంట్ల జాబితాలో భారత్కు చెందిన రెండు రెస్టారెంట్లు చోటు సంపాదించాయి. 2026 సంవత్సరానికి ప్రకటించిన ఈ జాబితాలో ముంబైకి చెందిన ‘మాస్క్’ 26వ స్థానంలో నిలవగా.. హిమాచల్ప్రదేశ్లోని కసౌలీలో ఉన్న ‘నార్’ 49వ స్థానాన్ని దక్కించుకుంది.
అంతేకాదు.. పర్యావరణహిత వంట విధానాలకు నార్ రెస్టారెంట్ ‘సస్టెయినబుల్ రెస్టారెంట్’ అవార్డును కూడా అందుకుంది. 2004లో ఢిల్లీలోని బుఖారా రెస్టారెంట్కు ఈ జాబితాలో చోటు దక్కింది. మళ్లీ రెండు దశాబ్దాల తర్వాత ఒకేసారి రెండు భారతీయ రెస్టారెంట్లు ప్రపంచ టాప్ 50లో నిలవడం విశేషం. స్పెయిన్కు చెందిన ‘అసడోర్ ఎట్క్సెబారి’ మొదటి స్థానాన్ని
కైవసం చేసుకుంది.
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