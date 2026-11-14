 లూసియానా గవర్నర్‌పై ట్రంప్ ప్రశంసల జల్లు! | Cruise boat capsizes in New Orleans all 180 passengers aboard safe | Sakshi
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లూసియానా గవర్నర్‌పై ట్రంప్ ప్రశంసల జల్లు!

Nov 14 2026 9:30 AM | Updated on Nov 14 2026 9:52 AM

Cruise boat capsizes in New Orleans all 180 passengers aboard safe

న్యూ ఓర్లీన్స్‌: న్యూ ఓర్లీన్స్‌: అమెరికాలోని న్యూ ఓర్లీన్స్‌లో మిస్సిస్సిప్పీ నదిలో జరిగిన క్రూయిజ్ బోటు ప్రమాదంపై అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ స్పందించారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే లూసియానా గవర్నర్ జెఫ్ లాండ్రీ స్పందించారని దీంతో ప్రయాణికులకు మప్పు తప్పిందన్నారు. ఆందోళనకర పరిస్థితుల్లో ఆయన వ్యవహరించిన తీరును అభినందిస్తూ ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా పోస్టు చేశారు. బోల్తాపడిన క్రూయిజ్ బోటులోని సుమారు 180 మంది ప్రయాణికులు, సిబ్బంది సురక్షితంగా బయటపడటంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది.

శుక్రవారం మధ్యాహ్నం 12.30 గంటల సమయంలో మిస్సిస్సిప్పీ నదిలో ఈ ఘటన జరిగింది. అమెరికన్ క్రూయిజ్ లైన్స్‌కు చెందిన ‘అమెరికన్ హెరిటేజ్’ బోటు సుమారు రెండు గంటలుగా నదిలో నిలిపి ఉంచారు. ప్రయాణికులు దిగుతున్న సమయంలో ‘అట్లాంటిక్ ఆస్ఫాల్ట్’ అనే ట్యాంకర్ నౌక దానిని ఢీకొట్టింది. దీంతో క్రూయిజ్ బోటు పక్కకు ఒరిగి బోల్తాపడింది.

సమాచారం అందుకున్న వెంటనే సహాయక బృందాలు రంగంలోకి దిగాయి. బోటులో ఉన్నవారిలో సుమారు 87 మందిని బోల్తాపడక ముందే బయటకు తీసుకొచ్చారు. మొత్తం 180 నుంచి 190 మంది వరకు అందులో ఉన్నట్లు న్యూ ఓర్లీన్స్ మేయర్ హెలెనా మోరెనో తెలిపారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన 32 మందిని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. ఈ ఘటనపై అమెరికా కోస్ట్ గార్డ్, జాతీయ రవాణా భద్రతా బోర్డు దర్యాప్తు ప్రారంభించాయి.

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