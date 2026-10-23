అరాచకాలు చేస్తుంటే చూస్తూ ఊరుకోం - సుప్రీం

సాక్షి కార్టూన్: 22-10-2026
టీమిండియా యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ మరో వరల్డ్ రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు.
రైతుకు ఏ పంటలు వేయాలో.. వ్యవసాయం ఎలా చేయాలో చెబుతున్నారు!!
ఢిల్లీ: ఏపీలో హింస జరిగిన 19 మున్సిపాలిటీల్లో నామినేషన్ల గడు
మేషం : ప్రముఖుల నుంచి ముఖ్య సందేశం. ఆస్తి వివాదాల పరిష్కారం. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు.
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Oct 23 2026 1:28 AM | Updated on Oct 23 2026 1:28 AM
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