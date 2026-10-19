 ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు పోయి ట్రైనింగ్‌ అయి వస్తా! | Sakshi Cartoon: 19-10-2026 | Sakshi
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ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు పోయి ట్రైనింగ్‌ అయి వస్తా!

Oct 19 2026 6:14 AM | Updated on Oct 19 2026 6:14 AM

Sakshi Cartoon: 19-10-2026

ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు పోయి ట్రైనింగ్‌ అయి వస్తా! 

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Photos

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