ఎన్నికల ‘ఖర్చు’ కోసం ఈ అప్పు వాడేస్తారని భయపడుతున్నాడు..!
సాక్షి ప్రతినిధి, విజయవాడ: కూటమిలో రాజకీయం రసకందాయంలో పడింది
యాదగిరిగుట్ట: యాదగిరిగుట్ట పట్టణానికి చెందిన పీబీ శ్రీవల్లి 2026 జూనియర్ సివిల్ జడ్జి (జేసీజే) పరీక్ష
సాక్షి కార్టూన్: 18-10-2026
ఈ ఏడాది దసరా బాక్సాఫీస్ వద్ద రెండు పెద్ద సినిమాలు పోటీ పడుతున్నాయి. ఒకటి రజినీకాంత్ హీరోగా వచ్చిన జైలర్-2 కాగా..
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Oct 19 2026 6:14 AM | Updated on Oct 19 2026 6:14 AM
ఆంధ్రప్రదేశ్కు పోయి ట్రైనింగ్ అయి వస్తా!
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