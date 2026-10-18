 2002 ఓటర్ల జాబితాలో పేరు లేకపోతే.. | What if your Name doesn't match the 2002 Voter list? | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

2002 ఓటర్ల జాబితాలో పేరు లేకపోతే..

Oct 18 2026 12:57 PM | Updated on Oct 18 2026 1:01 PM

What if your Name doesn't match the 2002 Voter list?

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌) ప్రక్రియలో భాగంగా 2002 ఓటర్ల జాబితాతో తల్లిదండ్రుల పేర్లు సరిపోలకపోవడం లేదా ఇతర వివరాల్లో తప్పులు ఉండటాన్ని గుర్తించిన దాదాపు 33.12 లక్షల కేసుల్లో 80 శాతానికి పైగా సమస్యలను పరిష్కరించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితా నుంచి పేర్లు తొలగించిన, లేదా రికార్డులు సరిపోలని వారి వివరాలను ధృవీకరించేందుకు ఎన్నికల అధికారులు కృషి చేస్తున్నారు.

ఢిల్లీ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి (సీఈవో)కార్యాలయం తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, మొత్తం 33,12,919 కేసుల్లో దాదాపు 26 లక్షల కేసులను ఎన్నికల రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులు (ఈఆర్‌వో), సహాయ ఎన్నికల రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులు (ఏఈఆర్‌వో) ఇప్పటికే పరిష్కరించారు. సంబంధిత ధృవీకరణ పత్రాలను సేకరించేందుకు బూత్ స్థాయి అధికారులు (బీఎల్‌వో) నేరుగా ఓటర్ల ఇళ్లను సందర్శిస్తున్నారు.

ఆగస్టు 31న ప్రచురించిన ముసాయిదా జాబితా నుంచి 47 లక్షలకు పైగా ఓటర్ల పేర్లను తొలగించడంపై ఆందోళనలు వ్యక్తమైన నేపథ్యంలో ఈ దిద్దుబాటు ప్రక్రియను వేగవంతం చేశారు. ఒకవేళ ఎవరి పేరైనా ముసాయిదా జాబితాలో లేకపోతే, వారు నిబంధనల ప్రకారం ఫారం-6 సమర్పించి తుది జాబితాలో పేరు నమోదు చేసుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. ఓటర్ల సందేహాలు నివృత్తి చేయడానికి పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద ప్రత్యేక శిబిరాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. నోటీసులకు సంబంధించిన అన్ని కేసులను అక్టోబర్ 30 నాటికి పరిష్కరించి, డిసెంబర్ 4న తుది ఓటర్ల జాబితాను ప్రచురించనున్నారు.

ఇదీ చదవండి: తొక్కిసలాట విషాదం: పలు మండపాల్లో పూజల నిలిపివేత

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బతుకమ్మ వేడుకల్లో సీపీ సజ్జనార్‌ డ్యాన్స్‌ ఫొటోలు చూశారా?
photo 2

తిరుమల : పుష్ప‌క విమానంలో గోవర్ధనగిరిధారి కృష్ణుడి రూపంలో శ్రీ మ‌ల‌య‌ప్ప (ఫొటోలు)
photo 3

'రణబాలి' జయమ్మ.. మర్చిపోలేకపోతున్న రష్మిక (ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ.. (ఫొటోలు)
photo 5

‘ఇట్లు అర్జున’ మూవీ ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో హీరోయిన్‌ అనస్వర రాజన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Mohan Reddy Sensational Comments On SEC 1
Video_icon

కరుడుగట్టిన తీవ్రవాది..! ఎన్నికల్లో గెలవడానికి ఏకంగా ఈసీలోనే మనిషిని కొనేశాడు..!
YS Jagans Reaction To TDP Leaders Over Attack On YSRCP Municipal Candidates 2
Video_icon

నడిరోడ్డుపై రవి నాయుడు రౌడీయిజం..! YSRCP నేతలు నామినేషన్ వేయకుండా టీడీపీ గుండాల దాడి..!
YS Jagan Mohan Reddy Strong Reaction On Punganur Incident 3
Video_icon

తిరగబడ్డ కారులో నిటారుగా మందుబాటిళ్లు..! ప్లాన్ చేసే ముందు కొంచెం చూసుకోవాలి కదా!
YS Jagan Mohan Reddy Fires On AP Police 4
Video_icon

అందరూ కలిసి డ్రామాలాడుతున్నారా... కళ్లముందు ఇంత జరుగుతుంటే నిద్రపోతున్నారా..?
YS Jagan Fires On Chandrababu Over AP Police Fire AK 47 On YSRCP Leaders 5
Video_icon

అవినాష్ పై AK-47తో ఫైరింగ్ చేయిస్తావా..? ఏ ఒక్కడినీ వదిలిపెట్టాను..!
Advertisement
 