గతంలో ఇలానే మాట్లాడితే బొద్దింకల పార్టీ పుట్టింది. ఇప్పుడు చెదల పార్టీ పుడితే మీరే బాధ్యులు!
సార్.. బ్యాలెట్ ఓటింగ్లో గట్టెక్కగలమా!?
టైటిల్: రణబాలి
టీమిండియాతో నాలుగో టీ20లో వెస్టిండీస్ పేసర్ షమార్ జోసెఫ్ వ్యవహరించిన తీరుపై భారత దిగ్గజం సునిల్ గావస్కర్ మండిపడ్డా
టైటిల్: జైలర్ 2
మిద్దె /పెరటి తోటల్లో పాలను ఉపయోగించ�...
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Oct 17 2026 5:55 AM | Updated on Oct 17 2026 5:55 AM
ఎన్నికల ‘ఖర్చు’ కోసం ఈ అప్పు వాడేస్తారని భయపడుతున్నాడు..!
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