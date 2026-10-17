 ఎన్నికల ‘ఖర్చు’ కోసం ఈ అప్పు వాడేస్తారని భయపడుతున్నాడు..! | Sakshi Cartoon 17-10-2026 | Sakshi
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ఎన్నికల ‘ఖర్చు’ కోసం ఈ అప్పు వాడేస్తారని భయపడుతున్నాడు..!

Oct 17 2026 5:55 AM | Updated on Oct 17 2026 5:55 AM

Sakshi Cartoon 17-10-2026

ఎన్నికల ‘ఖర్చు’ కోసం ఈ అప్పు వాడేస్తారని భయపడుతున్నాడు..!  

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