 నామినేషన్ల వేళ ఉద్రిక్తత.. వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులపై దాడులు! | TDP Supporters Attack On YSRCP Candidates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నామినేషన్ల వేళ ఉద్రిక్తత.. వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులపై దాడులు!

Oct 16 2026 1:38 PM | Updated on Oct 16 2026 2:08 PM

TDP Supporters Attack On YSRCP Candidates

సాక్షి, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా/తిరుపతి: ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల వేళ ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకున్నాయి. శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంలో వైఎస్సార్‌సీపీ కౌన్సిలర్‌ అభ్యర్థులు సాయికుమార్‌, పుష్పమణిపై టీడీపీ కార్యకర్తలు దాడులకు తెగబడ్డారు. మరోవైపు తిరుపతిలో వైఎస్సార్‌సీపీ తరఫున నామినేషన్‌ దాఖలు చేసేందుకు వెళ్లిన మహిళను టీడీపీ నాయకులు అడ్డుకుని నామినేషన్‌ పత్రాలను చించేశారు. ఆమెపై దాడి జరిగినట్టు ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

వివరాల మేరకు.. ధర్మవరంలో వైఎస్సార్‌సీపీ కౌన్సిలర్‌ అభ్యర్థులు సాయికుమార్‌, పుష్పమణిపై టీడీపీ, బీజేపీ కూటమి నేతలు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఈ ఘటనలో పుష్పమణికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయని, ఆమెను చికిత్స కోసం ఆసుపత్రికి తరలించారని వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు తెలిపారు. అభ్యర్థుల నుంచి నామినేషన్‌ పత్రాలను లాక్కెళ్లారని, పోలీసుల సమక్షంలోనే ఈ ఘటన జరిగినట్లు వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు ఆరోపించారు.

ఇక తిరుపతిలోని మోర్‌ సూపర్‌ మార్కెట్‌ వద్ద నామినేషన్‌ దాఖలు చేసేందుకు వెళ్తున్న వైఎ‍స్సార్‌సీపీ అభ్యర్థిని టీడీపీ నేతలు అడ్డుకున్నారు. ఈ క్రమంలో మహిళ జుట్టు పట్టుకుని లాగడంతోపాటు అసభ్యంగా ప్రవర్తించారని, ఆమె చేతిలోని నామినేషన్‌ పత్రాలను చింపివేశారు. ఈ ఘటన అక్కడి సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయిందని బాధితురాలు తెలిపారు. ఈ ఘటనలపై వైఎస్సార్‌సీపీ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే హక్కును అడ్డుకోవడం సరికాదని, అభ్యర్థులు స్వేచ్ఛగా నామినేషన్లు దాఖలు చేసుకునేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేసింది. దాడులకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వారిపై విచారణ జరిపి, బాధ్యులపై చట్టప్రకారం చర్యలు తీసుకోవాలని కోరింది.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నవరాత్రి పూజల్లో హీరోయిన్ సారా అలీ ఖాన్.. (ఫోటోలు)
photo 2

తిరుమల : మోహినీ అలంకారంలో మలయప్ప స్వామి దర్శనం (ఫొటోలు)
photo 3

'కరికాల' చిత్రంలో సందీప్ కిషన్‌కి జోడీగా కేథరిన్ (ఫొటోలు)
photo 4

దుర్గమ్మ దర్శనానికి పోటెత్తిన భక్తులు.. ఇంద్రకీలాద్రిపై భక్తుల రద్దీ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌ : నాంపల్లి పబ్లిక్ గార్డెన్స్‌లో ఘనంగా బతుకమ్మ సంబరాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Lella Appireddy Fire On TDP Leaders Over Punganur incident 1
Video_icon

నామినేషన్లు వేయనివ్వరా? పుంగనూరు ఘటనపై లేళ్ల అప్పిరెడ్డి ఆగ్రహం
Ranabaali Genuine Public Talk 2
Video_icon

రణబాలి ..బాహుబలి కంటే బాగుంది.. “గూస్ బంప్స్” తెప్పించేశాడు

YS Jagan Strong Reaction On TDP Leaders Attack On MP Mithun Reddy 3
Video_icon

మిధున్ రెడ్డిపై దాడి వైఎస్ జగన్ స్టాంగ్ రియాక్షన్
Big Blow for Team India Will Arshdeep Singh Miss the 5th T20I vs West Indies 4
Video_icon

టీమిండియాకు బిగ్ షాక్.. డిసైడర్ మ్యాచ్ కు అర్ష్ దీప్ దూరం?
Meenakshi Named Tuni Municipal Chairperson Candidate 5
Video_icon

టీడీపీ నుంచి జనసేనలోకి జంప్.. తుని చైర్మన్ అభ్యర్థిగా మీనాక్షి..!
Advertisement
 