అవకాశాలు కోరుకున్నప్పుడు రావు. వచ్చినప్పుడు తెలివిగా వాడుకోవడం తెలియాలి. అలాంటివాళ్లే సక్సెస్ చేరువ కాగలరు. నిజానికి ఎదిగే క్రమంలో అందరు ఒక్క అవకాశం అని కోటి ఆశలతో ఎదురు చూస్తాం. కానీ ఈ చెన్నై కుర్రాడు రాదేమో అనుక్ను అవకాశాన్ని భలే ఉపయోగించుకుని ఏకంగా ప్రధాని మోదీకే ఏఐ పాఠాలు చెప్పి వార్తల్లో నిలిచాడు. అంతేగాదు ఎవరా ఆ కుర్రాడు అంటూ మీడియాలో అతడిపై కథనలు కూడా వచ్చేశాయి. ఇంతకీ ఆ యువకుడు ఎవరు?, ఏమా కథ చూద్దామా..!.
ఆ కుర్రాడే చెన్నేకి చెందిన తేజస్ సుదర్శన్. విన్సెన్ ల్యాబ్స్ వ్యవస్థాపకుడు. అక్టోబర్ 11, 2026న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ చెన్నై పర్యటనలో భాగంగా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి పూనమల్లి వరకు మెట్రోలో ప్రయాణించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రధానితో సంభాషించడానికి ఎంపిక చేసిన 17 మంది స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకులలో ఈ తేజస్ కూడా ఒకరు. మెట్రో ప్రయాణంలో తన వంతు వచ్చేసరికి రైలు స్టేషన్కు చేరుకోవడంతో సమయం అయిపోయిందని అనుకున్నాడు.
సరిగ్గా ఆ టైంలో మోదీ మిగిలిన వారి మాటలు కూడా విందామని కోరడంతో అతడికి 90 సెక్షన్ల సమయంలో లభించింది. ఆ కొద్ది సమయంలోనే తన ఏఐ ఊడియాలు వివరించారు. అవేంటంటే..విద్యార్థులు ఆచరణాత్మక అనుభవాన్ని పొందడానికి, అలాగే ప్రభుత్వ సేవలను సులభంగా పొందేందుకు AI ఎలా సహాయపడుతుందో జస్ట్ 90 సెకన్లలో వివరించారు. అలా తన అవకాశాన్ని చాకచక్యంగా సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు తేజస్.
వివరించిన రెండు ఐడియాలు..
ఒక యూట్యూబ్ వీడియోలో, సుదర్శన్ తన రెండు ప్రతిపాదనలను వివరించారు.
ఆయన మొదటి ఆలోచన, విద్యార్థులను నిజ జీవిత AI అప్లికేషన్లతో అనుసంధానించడం. ప్రభుత్వ విభాగాలు విశ్వవిద్యాలయాలతో కలిసి పనిచేసి, విద్యార్థులకు పరిష్కరించడానికి ఆచరణాత్మక సమస్యలను ఇవ్వాలని ఆయన సూచించారు. ఇది విద్యార్థులకు తమ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించి నిజమైన పరిపాలనా సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది.
ఆయన రెండవ ఆలోచన, ఒకే AI-ఆధారిత సర్వీస్ డెస్క్ ద్వారా ప్రభుత్వ సేవలను సులభంగా పొందేలా చేయడం. ప్రతిపాదిత విధానం ప్రకారం, ప్రజలు అభ్యర్థనలను సమర్పించి, పత్రాలను ఒక్కసారి మాత్రమే అప్లోడ్ చేయవచ్చు. ఆ తర్వాత ఒక ఏఐ ఏజెంట్ ప్రతి అభ్యర్థనను ట్రాక్ చేసి, దానిని సరైన విభాగానికి పంపగలదు.
దీనివల్ల ప్రభుత్వ సేవలను పొందడానికి ప్రజలు వేర్వేరు కార్యాలయాలను సందర్శించడం లేదా అనేక ప్రత్యేక ప్రక్రియలను అనుసరించాల్సిన అవసరాన్ని ఈ వ్యవస్థ తగ్గిస్తుంది. ఈ రెండు ఆలోచనలు కూడా, విద్యార్థులు ఆచరణాత్మక అనుభవం తోపాటుపౌరులకు ప్రభుత్వ సేవలను సులభతరం చేయడంలో ఏఐ వినియోగాన్ని వివరించేవి.
తేజస్ నేపథ్యం..
సుదర్శన్ ఒక వ్యవస్థాపకుడు. ఆయన అప్లైడ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్పై పనిచేసే విన్సెన్ ల్యాబ్స్ అనే స్టార్టప్ను స్థాపించారు. ఈ కంపెనీని ప్రారంభించడానికి ముందు, ఆయన KPMG ఇండియాలో పనిచేశారు. అలాగే ఫ్యాన్పిట్ అనే ఈవెంట్స్ అండ్ కమ్యూనిటీ ప్లాట్ఫామ్ను స్థాపించారు. ఆవేళ ప్రదానమంత్రి చెన్నై పర్యటన సందర్భంగా ఆయనతో సంభాషించే ఛాన్స్ కొట్టేసిన 17 మంది స్టార్టప్ వ్యవస్థాపకులలో తేజస్ ఒకరు.
వాళ్లంతా ఆ సంభాషణలో తన పని జీవిత సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ఏఐ ఏవిధంగా ఉపయోగపడగలదో చర్చించారు. కాగా, తేజస్ లింక్డ్ఇన్ పోస్ట్లో ఇలా రాసుకొచ్చారు. తాను 2017లో తన పాఠశాల విద్యార్థుల నాయకుల ఎన్నికల సమయంలో అభ్యసాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడం కోసం గూగుల్ క్లాస్రూమ్ని ఉపయోగించాలని ప్రతిపాదించా. ఆ తర్వాత దాదాపు తొమ్మిదేళ్ల అనంతరం విద్యార్థులకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ను ఉపయోగించి ఆచరణాత్మక సమస్యలను ఎలా పరిష్కరించవచ్చనే దానిపై మోదీతో చర్చించే అవకాశం పొందానంటూ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఇక్కడ తేజస్ పాఠశాల ఎన్నికల ప్రసంగం నుంచి ఏకంగా ప్రధాని మోదీతో ముఖాముఖి మాట్లాడే రేంజ్కి చేరుకోవడం నిజంగా అభినందనీయం, యువతకు స్ఫూర్తి కూడా.
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