 అసలు భూమి మీదే ఎక్కడా నిరసన స్థలాలు లేకుండా చేస్తే బెటర్‌ సార్‌! | Sakshi Cartoon 13-10-2026 | Sakshi
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అసలు భూమి మీదే ఎక్కడా నిరసన స్థలాలు లేకుండా చేస్తే బెటర్‌ సార్‌!

Oct 13 2026 5:45 AM | Updated on Oct 13 2026 5:45 AM

Sakshi Cartoon 13-10-2026

అసలు భూమి మీదే ఎక్కడా నిరసన స్థలాలు లేకుండా చేస్తే బెటర్‌ సార్‌! 

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