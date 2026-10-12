 లంగా ఓణీలో ముద్దుముద్దుగా 'ఇరుముడి' పాప (ఫొటోలు) | Irumudi Actress Sam Langa Von Looks | Sakshi
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లంగా ఓణీలో ముద్దుముద్దుగా 'ఇరుముడి' పాప (ఫొటోలు)

Oct 12 2026 6:59 PM | Updated on Oct 12 2026 6:59 PM

Irumudi Actress Sam Langa Von Looks 1
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'ఇరుముడి' సినిమాలో గాయత్రి పాత్రలో ఆకట్టుకున్న సామ్.. లంగా ఓణీలో ముద్దుగా కనిపిస్తూ ఆకట్టుకుంది. ఆ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

Irumudi Actress Sam Langa Von Looks 2
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Irumudi Actress Sam Langa Von Looks 3
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Irumudi Actress Sam Langa Von Looks 4
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Irumudi Actress Sam Langa Von Looks 5
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Irumudi Actress Sam Langa Von Looks 6
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Irumudi Actress Sam Langa Von Looks 7
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Irumudi Actress Sam Langa Von Looks 8
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Irumudi Actress Sam Langa Von Looks 9
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Irumudi Actress Sam Langa Von Looks 10
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# Tag
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లంగా ఓణీలో ముద్దుముద్దుగా 'ఇరుముడి' పాప (ఫొటోలు)
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