అక్టోబర్ రాకతో నైరుతి రుతుపవనాలు ముగిశాయి..
డబ్బులిస్తాం డప్పు కొట్టండి-సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల పాలసీ విడుదల చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం
ఆఖరికి నా క్రెడిట్ కూడా చోరీ చేసేస్తున్నారు!
న్యూఢిల్లీ: వరుసగా పదో త్రైమాసికంలోనూ చిన్న మొత్తాల పొదుపు పథకాలపై వడ్డీ రేట్లను మార్చకుండా కేంద్రం యథా
భారత్లో ఈ ఏడాది నైరుతి రుతుపవనాల లోటు.. రానున్న రబీ పంటలపై ప్రభావం చూపే అవకాశాలు పెంచుతున్నాయి.
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Oct 2 2026 4:35 AM | Updated on Oct 2 2026 4:35 AM
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