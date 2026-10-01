డబ్బులిస్తాం డప్పు కొట్టండి-సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ల పాలసీ విడుదల చేసిన ఏపీ ప్రభుత్వం
కదం తొక్కిన ఉద్యోగులు
గత వీకెండ్ వచ్చిన 'ప్యారడైజ్' మూవీలో ఏషనాగుల పాటతో ఆకట్టుకున్న కీర్తి సురేశ్.. తమిళంలో 'డోరోతి' సినిమాతో షాకిచ్చింది.
ఇటీవల ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ సినిమాతో ప్రేక్షకులను అలరించారు అల్లరి నరేశ్.
అంత కోపం ఎందుకు సార్! నేను నాసిరకం ప్రభుత్వాన్ని రికార్డు చేయడం లేదుగా?!
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Oct 1 2026 5:40 AM | Updated on Oct 1 2026 5:40 AM
ఆఖరికి నా క్రెడిట్ కూడా చోరీ చేసేస్తున్నారు!
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ఇదంతా నువ్వే చేయిస్తున్నావ్ అని నాకు తెలుసు.. వివేకా అల్లుడా నీకే చెప్తున్నా