 నటుడు ప్రియదర్శిని అభినందించిన మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫొటోలు) | Actor Priyadarshi Pulikonda Plays KCR Role In The Paradise Movie | Sakshi
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'ప్యారడైజ్' సినిమాలో కేసీఆర్ గారి పాత్రలో జీవించావు..(ఫొటోలు)

Sep 30 2026 3:23 PM | Updated on Sep 30 2026 3:39 PM

Actor Priyadarshi Pulikonda Plays KCR Role In The Paradise Movie1
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ప్రముఖ సినీ నటుడు ప్రియదర్శి ఈరోజు ఉదయం మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ శాసనసభాపక్ష ఉపనేత హరీశ్ రావును ఆయన నివాసంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు.

Actor Priyadarshi Pulikonda Plays KCR Role In The Paradise Movie2
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ఈ సందర్భంగా ప్రియదర్శి ఆయన సినీ ప్రయాణం, భవిష్యత్ ప్రాజెక్టులపై కొద్దిసేపు ఆత్మీయంగా మాట్లాడారు.

Actor Priyadarshi Pulikonda Plays KCR Role In The Paradise Movie3
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తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పాత్రలో ప్రియదర్శి జీవించారని ఆయన కొనియాడారు.

Actor Priyadarshi Pulikonda Plays KCR Role In The Paradise Movie4
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కేసీఆర్ హావభావాలు, నడక, మాట తీరును పట్టుకోవడం చాలా కష్టమని.. కానీ, ఆ పాత్రలో ప్రియదర్శి పరకాయ ప్రవేశం చేసి అత్యంత సహజంగా నటించారని ప్రశంసించారు.

Actor Priyadarshi Pulikonda Plays KCR Role In The Paradise Movie5
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ఆ పాత్ర ద్వారా ప్రియదర్శి ప్రజలకు చాలా బలంగా కనెక్ట్ అయ్యారని అభినందించారు. ప్యారడైజ్ సినిమా బృందానికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

Actor Priyadarshi Pulikonda Plays KCR Role In The Paradise Movie6
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Actor Priyadarshi Pulikonda Plays KCR Role In The Paradise Movie7
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Actor Priyadarshi Pulikonda Plays KCR Role In The Paradise Movie8
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Actor Priyadarshi Pulikonda Plays KCR Role In The Paradise Movie12
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# Tag
Priyadarshi Pulikonda KCR The Paradise Movie Harish Rao Telangana Srikanth Odela Nani
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