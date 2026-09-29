 మిస్‌ ఎర్త్‌ వాటర్‌ ఇండియాగా ఆదిలాబాద్ యువ‌తి (ఫొటోలు) | Miss Earth Water India 2026 Preeti Munde from Adilabad | Sakshi
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ఆదిలాబాద్ పల్లె నుంచి మిస్ ఎర్త్ వేదిక వరకు.. ప్రీతి ముండే (ఫొటోలు)

Sep 29 2026 3:56 PM | Updated on Sep 29 2026 4:05 PM

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ఇంద్రవెల్లి: ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఇంద్రవెల్లి మండలం హీరాపూర్‌ గ్రామానికి చెందిన ప్రీతి ముండే మిస్‌ ఎర్త్‌ వాటర్‌ ఇండియా–2026గా ఎంపికయ్యారు. జైపూర్‌ వేదికగా జరిగిన జాతీ­య అందాల పోటీల్లో తెలంగాణకు ప్రాతి­నిధ్యం వహించి కిరీటాన్ని కైవసం చేసుకున్నారు.

Miss Earth Water India 2026 Preeti Munde from Adilabad 2
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పోటీల్లో ఆమె చూపిన స్నేహపూర్వక స్వభావానికి గాను మిస్‌ కంజీనియాలిటీ–­2026 టైటిల్‌ కూడా సొంతం చేసుకున్నారు.

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హీరాపూర్‌ గ్రామానికి చెందిన ఆమె జాతీయ స్థాయిలో తెలంగాణ ఖ్యాతిని చాటారు.

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గ్రామీ­ణ ప్రాంతం, సాధారణ కుటుంబంలో జన్మించిన ప్రీతి కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆయుష్మాన్‌ ఆరోగ్య మందిర్, ప్రగతి గ్రూప్‌ స్కూల్స్‌లో యోగా టీచర్‌గా సేవలందిస్తున్నారు.

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మాజీ ఎన్సీసీ కేడెట్, జాతీయ స్థాయి యోగా క్రీడాకారిణి, జ్యోతిష్యు­రాలు, మోడల్, ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తగా ఎదిగారు.

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Miss Earth Water India 2026 Preeti Munde from Adilabad 18
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(Images Source : Instagram/preeti_munde9)

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