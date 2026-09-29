 మొన్న శైలజ.. నిన్న శ్రావణి.. కాలేజీలో ఏం జరుగుతోంది? | Tragedy At Andhra Medical College, Two PG Medicos Die By Suicide Within Five Days, Questions Rise Over Pressure At College | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మొన్న శైలజ.. నిన్న శ్రావణి.. కాలేజీలో ఏం జరుగుతోంది?

Sep 29 2026 11:41 AM | Updated on Sep 29 2026 11:52 AM

Andhra Medical College Students Death Cases Details

సాక్షి, విశాఖపట్నం: ఆంధ్రా మెడికల్‌ కాలేజీలో విషాదం నెలకొంది. ఐదు రోజుల వ్యవధిలో ఇద్దరు మెడికల్‌ పీజీ విద్యార్థులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం కలకలం రేపుతోంది. ఈ నెల 24న మెడికో శైలజ ఇంట్లో ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకోగా.. తాజాగా నిన్న మరో మెడికో శ్రావణి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. దీంతో, ఆంధ్ర మెడికల్‌ కాలేజీలో ఏం జరుగుతోందన్న చర్చ మొదలైంది. 

శైలజ, శ్రావణి ఇద్దరూ ఆంధ్రా మెడికల్‌ కాలేజీలో పీజీ చదువుతున్నారు. ఈ నెల 24న శైలజ ఇంట్లో ఉరి వేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. తాజాగా చిన్న వాల్తేరులో అద్దె ఇంట్లో ఉంటున్న శ్రావణి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు పోలీసులు తెలిపారు. శ్రావణి స్వస్థలం హైదరాబాద్‌గా గుర్తించారు. ఆత్మహత్యకు ముందు శ్రావణి సూసైడ్‌ నోట్‌ రాసినట్లు తెలుస్తోంది. తన మృతికి ఎవరూ బాధ్యులు కారని అందులో పేర్కొన్నట్లు సమాచారం. ఈ రెండు ఘటనలు త్రీ టౌన్‌ పోలీస్‌ స్టేషన్‌ పరిధిలో చోటుచేసుకున్నాయి.

ఈ సందర్భంగా సాక్షి టీవీతో మెడికో శ్రావణి తల్లి పద్మ మాట్లాడుతూ..‘శ్రావణి ఒత్తిడి వలనే చనిపోయింది. ఈఎన్‌టీ కోర్స్ నచ్చలేదని నాకు చెప్పింది. ఆంధ్రా మెడికల్ కాలేజీ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తానని చెప్పింది. శ్రావణి చాలా బాగా చదువుకునేది. ఉస్మానియాలో ఎంబీబీఎస్‌ చేసింది. కాలేజీలో ఒత్తిడి ఉంది అనేది వాస్తవం. మా కుటుంబంలో నా కుమార్తె మొదటి డాక్టర్ అని ఎన్నో కలలు కన్నాం. ఇంతలోనే ఇలా జరుగుతుందని అనుకోలేదు. పోలీసులకు అన్ని వాస్తవాలు చెప్తా’ అని అన్నారు.

కాగా, ఐదు రోజుల క్రితమే మెడికో శైలజ ఆత్మహ­త్య­కు పాల్ప­డ్డారు. విశాఖపట్నం మూడో పట్టణ పోలీ­సులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. రామ్‌నగర్‌లో తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఉంటున్న విద్యార్థిని ఎండీ జనరల్‌ మెడిసిన్‌ ఫైనల్‌ ఇయర్‌ చదువుతున్నారు. ఇటీవల జరిగిన పరీక్షలను అనుకున్న స్థాయిలో రాయలే­కపోయానని, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నట్టు తోటి విద్యార్థులు, కుటుంబ సభ్యుల వద్ద బాధపడుతుంది. ఈ క్రమంలో గురువారం పరీక్ష ఉండగా ఉదయం ఇంట్లోనే ఫ్యాన్‌కు చున్నీతో ఉరిపోసుకుని ఆత్మహ­త్యకు పాల్ప­డింది. ఈ ఘటనతో ఏఎంసీ క్యాంపస్‌లో విషాద ఛాయలు అలముకున్నాయి. ఘటనపై తోటి విద్యార్థులు, అధ్యాప­కులు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఘట­నా స్థలాన్ని పరి­శీ­లించిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

వరుసగా ఇద్దరు పీజీ మెడికల్‌ విద్యార్థులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడటంతో ఆంధ్రా మెడికల్‌ కాలేజీలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి. రెండు ఘటనలపై కేసులు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఆత్మహత్యలకు దారితీసిన పరిస్థితులపై వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.

ఇదీ చదవండి: ‘డబ్బులిస్తాం.. డప్పు కొట్టండి’

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫేమస్ దేవాలయాలన్నీ తిరిగేస్తున్న 'జైలర్' భామ (ఫొటోలు)
photo 2

హ్యాపీ బర్త్ డే క్యూటీ.. భర్తకు ఆలియా భట్ లవ్‌లీ విషెస్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రెగ్నెన్సీతోనూ జిమ్, గేమ్.. సమంత లేటెస్ట్ (ఫొటోలు)
photo 4

పెళ్లి వేడుక కోసం ముస్తాబైన హీరోయిన్ కళ్యాణి (ఫొటోలు)
photo 5

పూలతోటలో అనుపమ పరమేశ్వరన్ చిల్.. ఫోటోలు

Video

View all
Viral Video In Social Media Garam Garam Varthalu 1
Video_icon

ఛీ..ఛీ..ఈయనేం మంత్రి...?
TDP Goons Attack on Kethireddy Pedda Reddy’s Vehicles 2
Video_icon

కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి వాహనాలపై టీడీపీ గూండాల దాడి
YS Jagan Ongole Tour 3
Video_icon

LIVE: కాకుమాను కుటుంబ సభ్యులకు జగన్ పరామర్శ
ock Market Crash: ₹6 Lakh Crore Wiped Out in a Single Session 4
Video_icon

Sock Market: ఒక్క క్షణంలో రూ.6 లక్షల కోట్లు ఆవిరి!
Kasu Mahesh Reddy And Pinnelli Ramakrishna Reddy Strong Warning To TDP Leaders 5
Video_icon

సుత్తివేలు వచ్చి చిరంజీవికి వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లు.. రెడ్ బుక్ కు మించి డిజిటల్ బుక్...
Advertisement
 