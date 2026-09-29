 హ్యాపీ బర్త్ డే క్యూటీ.. భర్తకు ఆలియా భట్ లవ్‌లీ విషెస్ (ఫొటోలు) | Alia Bhatt Lovely Birthday Wishes for Her Husband Ranbir Kapoor | Sakshi
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హ్యాపీ బర్త్ డే క్యూటీ.. భర్తకు ఆలియా భట్ లవ్‌లీ విషెస్ (ఫొటోలు)

Sep 29 2026 10:22 AM | Updated on Sep 29 2026 10:33 AM

Alia Bhatt Lovely Birthday Wishes for Her Husband Ranbir Kapoor1
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బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్‌బీర్ కపూర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా 'హ్యాపీ బర్త్ డే క్యూటీ' అనే క్యాప్షన్‌తో ఆలియా భట్ క్యూట్-రొమాంటిక్ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

Alia Bhatt Lovely Birthday Wishes for Her Husband Ranbir Kapoor2
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Alia Bhatt Lovely Birthday Wishes for Her Husband Ranbir Kapoor3
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Alia Bhatt Lovely Birthday Wishes for Her Husband Ranbir Kapoor4
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Alia Bhatt Lovely Birthday Wishes for Her Husband Ranbir Kapoor5
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Alia Bhatt Lovely Birthday Wishes for Her Husband Ranbir Kapoor6
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Alia Bhatt Lovely Birthday Wishes for Her Husband Ranbir Kapoor7
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Alia Bhatt Lovely Birthday Wishes for Her Husband Ranbir Kapoor8
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Alia Bhatt Lovely Birthday Wishes for Her Husband Ranbir Kapoor9
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Alia Bhatt Lovely Birthday Wishes for Her Husband Ranbir Kapoor10
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Alia Bhatt Lovely Birthday Wishes for Her Husband Ranbir Kapoor11
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Alia Bhatt Lovely Birthday Wishes for Her Husband Ranbir Kapoor12
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# Tag
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హ్యాపీ బర్త్ డే క్యూటీ.. భర్తకు ఆలియా భట్ లవ్‌లీ విషెస్ (ఫొటోలు)
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