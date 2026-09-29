 పెళ్లి వేడుక కోసం ముస్తాబైన హీరోయిన్ కళ్యాణి (ఫొటోలు) | Actress Kalyani Priyadarshan Wedding Guest Fits | Sakshi
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పెళ్లి వేడుక కోసం ముస్తాబైన హీరోయిన్ కళ్యాణి (ఫొటోలు)

Sep 29 2026 7:06 AM | Updated on Sep 29 2026 7:06 AM

Actress Kalyani Priyadarshan Wedding Guest Fits 1
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ఫ్రెండ్ పెళ్లి వేడుక కోసం ఇలా రెడీ అయ్యానని చెబుతూ హీరోయిన్ కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ కొన్ని ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

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Actress Kalyani Priyadarshan Wedding Guest Fits 3
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Actress Kalyani Priyadarshan Wedding Guest Fits 4
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Actress Kalyani Priyadarshan Wedding Guest Fits 5
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Actress Kalyani Priyadarshan Wedding Guest Fits 6
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Actress Kalyani Priyadarshan Wedding Guest Fits 7
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Actress Kalyani Priyadarshan Wedding Guest Fits 8
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Actress Kalyani Priyadarshan Wedding Guest Fits 9
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Actress Kalyani Priyadarshan Wedding Guest Fits 11
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Actress Kalyani Priyadarshan Wedding Guest Fits 16
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