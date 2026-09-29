సీజేపీ నేత అశుతోష్‌ రాంకా కీలక ప్రకటన

గువాహటి: ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోనూ బలం పెంచుకునేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నామని కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) నేత అశుతోష్ రాంకా తెలిపారు. ఈ ప్రాంతంలోని అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి తమకు సానుకూల స్పందన లభిస్తోందన్నారు. ఈ ప్రాంతంలోని విద్యార్థులు, యువత ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల పరిష్కారానికి తమ సంస్థ ప్రయత్నిస్తోందన్నారు.
ఒడిశా ప్రభుత్వం రాంకా సహా 40 మంది సీజేపీ సభ్యుల అరెస్ట్ చేసి, దాదాపు 10 గంటల నిర్బంధం అనంతరం విడిచిపెట్టింది. ఈ సందర్భంగా రాంకా గువాహటిలో మీడియాతో మాట్లాడారు. తమను పోలీసులు నిర్బంధంలోకి తీసుకోవడం పూర్తిగా చట్ట విరుద్ధమని తెలిపారు. సీఎం హిమంత ప్రభుత్వం తమను ఎంతగా అణచి వేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే తాము అంతగా బలపడతామంటూ వ్యాఖ్యానించారు. అదేవిధంగా, ముందుగా ప్రకటించినట్లుగా సీజేపీ వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దీప్కే అసోం రావడం లేదన్నారు. ఆయన దృష్టంతా ఇప్పుడు సీఈసీ జ్ఞానేశ్ కుమార్కు వ్యతిరేకంగా అక్టోబర్ 2న చేపట్టే నిరసన ఏర్పాట్లపైనే ఉందని వివరించారు.
అయితే, పోలీసులు మాత్రం నిర్బంధానికి గల కారణాలపై స్పష్టత ఇవ్వలేదు. ఈ ఘటనపై అసోంలోని ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు కూడా స్పందించారు. అలాగే, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో సీజేపీ పార్టీ విస్తరణకు సానుకూల స్పందన వస్తోందని, విద్యార్థులు, యువత సమస్యలపై పనిచేస్తున్నామని తెలిపారు.
ఇదీ చదవండి: దేశవ్యాప్తంగా సీఈసీ వ్యతిరేక ర్యాలీ