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వెంకటేశ్ హీరోగా త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ‘ఆదర్శ కుటుంబం’ (హౌస్ నెం. 47). ఈ చిత్రంలో ఒక కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్.(Nivetha Pethuraj)
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ఇటీవల ఈ చిత్రం నుంచి ‘నారాయణమ్మ’ అంటూ సాగే ఫస్ట్ సింగిల్ సాంగ్ లాంచ్ ఈవెంట్ జరగగా, అందులో నివేదా పేతురాజ్ తో పాటు చిత్ర యూనిట్ అంతా పాల్గొని సందడి చేశారు.
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వెంకటేష్ సరసన శ్రీనిధి శెట్టి, మరియు నివేదా పేతురాజ్, డింపుల్ హయాతి, నారా రోహిత్, రావు రమేష్ తదితరులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
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దర్శకత్వం: త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్
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నిర్మాత: ఎస్. రాధాకృష్ణ (చినబాబు) హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్నారు.
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సంగీతం : ఎస్.ఎస్. తమన్
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విడుదల తేదీ: ఈ సినిమా అక్టోబర్ 9, 2026 న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది.
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