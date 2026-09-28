శారీలో పెళ్లి కూతురిలా ముస్తాబైన ప్రియా ప్రకాశ్ వారియర్.. (ఫొటోలు)

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Sep 28 2026 1:57 PM | Updated on Sep 28 2026 1:57 PM
మలయాళ బ్యూటీ ప్రియా ప్రకాశ్ వారియర్ తాజాగా శారీలో మెరిసింది. ఈ ఫోటోల్లో పెళ్లి కూతురి లుక్లో మరింత అందంగా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.
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