 శారీలో పెళ్లి కూతురిలా ముస్తాబైన ప్రియా ప్రకాశ్ వారియర్.. (ఫొటోలు) | Priya Prakash Varrier Beautiful Looks | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

శారీలో పెళ్లి కూతురిలా ముస్తాబైన ప్రియా ప్రకాశ్ వారియర్.. (ఫొటోలు)

Sep 28 2026 1:57 PM | Updated on Sep 28 2026 1:57 PM

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks1
1/16

మలయాళ బ్యూటీ ప్రియా ప్రకాశ్ వారియర్ తాజాగా శారీలో మెరిసింది. ఈ ఫోటోల్లో పెళ్లి కూతురి లుక్‌లో మరింత అందంగా కనిపించింది. ఈ పిక్స్ సోషల్ మీడియాలో పంచుకుంది.

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks2
2/16

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks3
3/16

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks4
4/16

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks5
5/16

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks6
6/16

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks7
7/16

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks8
8/16

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks9
9/16

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks10
10/16

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks11
11/16

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks12
12/16

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks13
13/16

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks14
14/16

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks15
15/16

Priya Prakash Varrier Beautiful Looks16
16/16

# Tag
priya prakash varrier Tollywood viral photos Latest Update photo gallery
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

నయన్ కొడుకుల పుట్టినరోజు సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

'కాంతార' ఫేమ్ రిషభ్ శెట్టి ఇంట్లో ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి సేవలో హీరోయిన్ మీనాక్షి (ఫొటోలు)
photo 4

86వ శతకం.. రికార్డులు తిరగరాసిన 'కింగ్‌' (ఫొటోలు)
photo 5

'ఆదర్శ కుటుంబం' సాంగ్ లాంచ్‌లో డింపుల్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Default image
Video_icon

శారీలో పెళ్లి కూతురిలా ముస్తాబైన ప్రియా ప్రకాశ్ వారియర్.. (ఫొటోలు)
Mancherial Road Accident Lorry And Auto Crash At Naspur Road 2
Video_icon

జాతీయ రహదారిపై ఘోర ప్రమాదం.. ఆటో-లారీ ఢీ, ముగ్గురు మృతి
Team India Players Travel by Train for Asian Games 3
Video_icon

BULLET ట్రైన్ లో టీమిండియా.. VIRAL VIDEO
YS Jagan Pays Tribute To Bhagat Singh On His Birth Anniversary 4
Video_icon

భగత్ సింగ్ జయంతి.. YS జగన్ ఘన నివాళి..
Missed the NSE IPO? ₹4.27 Lakh Crore IPOs Are in the Pipeline 5
Video_icon

NSE IPO మిస్ అయ్యారా? రూ.4.27 లక్షల కోట్ల IPOలు
Advertisement