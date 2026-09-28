 తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి సేవలో హీరోయిన్ మీనాక్షి (ఫొటోలు) | Actress Meenakshi Chowdary in Tirumala Today for Swamy Vari Darshanam | Sakshi
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తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి సేవలో హీరోయిన్ మీనాక్షి (ఫొటోలు)

Sep 28 2026 11:10 AM | Updated on Sep 28 2026 11:09 AM

Actress Meenakshi Chowdary in Tirumala Today for Swamy Vari Darshanam1
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టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి.. తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని సోమవారం వేకువజామున దర్శించుకుంది. ఈమె నటించిన 'వృషకర్మ' సినిమా డిసెంబరులో థియేటర్లలోకి రానుంది.

Actress Meenakshi Chowdary in Tirumala Today for Swamy Vari Darshanam2
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Actress Meenakshi Chowdary in Tirumala Today for Swamy Vari Darshanam3
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Actress Meenakshi Chowdary in Tirumala Today for Swamy Vari Darshanam4
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Actress Meenakshi Chowdary in Tirumala Today for Swamy Vari Darshanam5
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Actress Meenakshi Chowdary in Tirumala Today for Swamy Vari Darshanam6
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Actress Meenakshi Chowdary in Tirumala Today for Swamy Vari Darshanam7
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Actress Meenakshi Chowdary in Tirumala Today for Swamy Vari Darshanam8
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