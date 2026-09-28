తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి సేవలో హీరోయిన్ మీనాక్షి (ఫొటోలు)

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Sep 28 2026 11:10 AM | Updated on Sep 28 2026 11:09 AM
టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి.. తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని సోమవారం వేకువజామున దర్శించుకుంది. ఈమె నటించిన 'వృషకర్మ' సినిమా డిసెంబరులో థియేటర్లలోకి రానుంది.
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