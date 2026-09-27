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Sep 27 2026 8:24 PM | Updated on Sep 27 2026 8:29 PM
తెలుగు హీరోయిన్ శోభిత చెల్లి సమంత.. హీరోయిన్లకు ఏ మాత్రం తగ్గని అందంతో ఆకట్టుకుంది. హైదరాబాద్లోని ట్యాంక్ బండ్ రోడ్పై ఫొటోలు దిగి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.
AP: సచివాలయ ఉద్యోగుల తిరుగుబాటు..!(ఫొటోలు)
ఎర్రచీరలో అందంగా శోభిత చెల్లి సమంత (ఫొటోలు)
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సచివాలయం ఉద్యోగులను ఎలా ఈడ్చుకెళ్తున్నారో చూడండి