 ఎర్రచీరలో అందంగా శోభిత చెల్లి సమంత (ఫొటోలు) | Samantha Shobita Sister Looks Stunning in a Red Saree Photos | Sakshi
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ఎర్రచీరలో అందంగా శోభిత చెల్లి సమంత (ఫొటోలు)

Sep 27 2026 8:24 PM | Updated on Sep 27 2026 8:29 PM

Samantha Shobita Sister Looks Stunning in a Red Saree Photos1
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తెలుగు హీరోయిన్ శోభిత చెల్లి సమంత.. హీరోయిన్లకు ఏ మాత్రం తగ్గని అందంతో ఆకట్టుకుంది. హైదరాబాద్‌లోని ట్యాంక్ బండ్ రోడ్‌పై ఫొటోలు దిగి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

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