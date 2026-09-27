 మేమంతా చనిపోయే వాళ్లం: నెతన్యాహు సంచలన వ్యాఖ్యలు | PM Benjamin Netanyahu Comments In UN | Sakshi
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మేమంతా చనిపోయే వాళ్లం: నెతన్యాహు సంచలన వ్యాఖ్యలు

Sep 27 2026 11:27 AM | Updated on Sep 27 2026 11:56 AM

PM Benjamin Netanyahu Comments In UN

ఒకవైపు ప్రసంగం మొదలవగానే ప్రతినిధుల వాకౌట్‌.. మరోవైపు ఏమాత్రం తగ్గని నెతన్యాహు. ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికగా ఇజ్రాయెల్‌ ప్రధాని బెంజమిన్‌ నెతన్యాహు ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యను గట్టిగా సమర్థించుకున్నారు. ఇరాన్‌ అణు కేంద్రాలపై దాడి చేయడం ప్రధానిగా తాను తీసుకున్న నిర్ణయాల్లో అత్యంత సులభమైన వాటిలో ఒకటని వ్యాఖ్యానించారు. ఆ చర్య తీసుకోకపోతే తమందరి ప్రాణాలకు ముప్పు ఉండేదని అన్నారు.

నెతన్యాహు ప్రసంగం ప్రారంభించగానే వివిధ దేశాలకు చెందిన పలువురు ప్రతినిధులు సభ నుంచి బయటకు వెళ్లారు. ఈ వాకౌట్‌పై స్పందించిన నెతన్యాహు.. బయటకు వెళ్లని వారిలోనూ ఎవరైనా వెళ్లాలనుకుంటే వెళ్లవచ్చంటూ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. తాజా నివేదికల ప్రకారం 50కిపైగా దేశాలకు చెందిన 100 మందికి పైగా ప్రతినిధులు వాకౌట్‌లో పాల్గొన్నారు.

‘ఇరాన్‌పై దాడి చేయడం తప్పనిసరి’
ఇరాన్‌ అణు సామర్థ్యాన్ని ధ్వంసం చేయడం చాలా కష్టమైన చర్యేనని నెతన్యాహు చెప్పారు. అయితే ప్రధానిగా తనకు ఎదురైన నిర్ణయాల్లో అది అత్యంత సులభమైన నిర్ణయాల్లో ఒకటని పేర్కొన్నారు. ఇరాన్‌ అణు స్థావరాలపై దాడి చేయకపోతే ఇజ్రాయెల్‌తో పాటు ఇతర దేశాలకూ తీవ్ర ముప్పు ఉండేదని ఆయన వాదించారు. ఇరాన్‌పై చర్యలు తీసుకున్నందుకు బహిరంగంగా విమర్శలు చేస్తున్న కొన్ని దేశాల నేతలు.. వ్యక్తిగతంగా మాత్రం తనకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారని నెతన్యాహు పేర్కొన్నారు.

ఇదిలా ఉండగా.. తన ప్రసంగంలో నెతన్యాహు తన సోదరుడు యోనతన్‌ ‘యోని’ నెతన్యాహును కూడా గుర్తు చేసుకున్నారు. 1967 ఆరు రోజుల యుద్ధానికి ముందు జరిగిన కుటుంబ సంభాషణను ప్రస్తావిస్తూ.. ‘మనం గెలుస్తాం.. మనకు మరో మార్గం లేదు’ అనే భావాన్ని తన సోదరుడు చెప్పినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. 1976లో ఉగాండాలోని ఎంటెబ్బే విమానాశ్రయంలో బందీలను విడిపించే ఆపరేషన్‌కు నాయకత్వం వహించిన యోని నెతన్యాహు అక్కడే మరణించారు. ప్రస్తుతం ఇజ్రాయెల్‌ ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితుల్లోనూ అదే భావన తమకు మార్గదర్శకంగా ఉందని నెతన్యాహు చెప్పారు.

ఇజ్రాయెల్‌కు అంతర్జాతీయ ఒత్తిడి
గాజా యుద్ధం, ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యల నేపథ్యంలో ఇజ్రాయెల్‌పై అంతర్జాతీయ విమర్శలు కొనసాగుతున్న సమయంలోనే నెతన్యాహు యూఎన్‌లో ఈ ప్రసంగం చేశారు. ప్రసంగ సమయంలో పెద్ద సంఖ్యలో ప్రతినిధులు బయటకు వెళ్లడం అంతర్జాతీయ విభేదాలను మరోసారి స్పష్టంగా చూపించింది.
నెతన్యాహు మాత్రం ఇజ్రాయెల్‌ తన భద్రత కోసం తీసుకున్న సైనిక చర్యలను కొనసాగిస్తామని స్పష్టం చేశారు. “మాకు మరో మార్గం లేదు” అనే సందేశాన్ని తన ప్రసంగంలో పదేపదే ప్రస్తావించారు.

మరోవైపు.. సెప్టెంబర్‌ 24న జరిగిన ఈ యూఎన్‌ ప్రసంగం తర్వాత కూడా నెతన్యాహు వ్యాఖ్యలపై అంతర్జాతీయంగా చర్చ కొనసాగుతోంది. తాజా నివేదికలు ఆయన ప్రసంగాన్ని ఇరాన్‌, గాజా, అమెరికాతో సంబంధాలు, అలాగే ఇజ్రాయెల్‌పై పెరుగుతున్న దౌత్యపరమైన ఒత్తిడిపై తన ప్రభుత్వ వైఖరిని వివరించే ప్రయత్నంగా పేర్కొంటున్నాయి.

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