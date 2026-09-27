పాకిస్థాన్‌ దిమ్మతిరిగిపోయేలా జైశంకర్‌ కామెంట్స్‌

న్యూయార్క్: ఉగ్రవాద కార్యకలాపాలకు మద్దతు ఇచ్చే లేదా వాటిని ప్రోత్సహించే ప్రభుత్వాలను బాధ్యులను చేయాల్సిందేనని విదేశాంగ మంత్రి ఎస్. జైశంకర్ స్పష్టం చేశారు. ఉగ్రవాదంపై ప్రపంచ పోరాటంలో ఎలాంటి సడలింపులు ఉండకూడదని, ఉగ్రవాదానికి సంబంధించిన ఆర్థిక వ్యవస్థలను వెలుగులోకి తెచ్చి అడ్డుకోవాలని ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో అన్నారు. ఉగ్రదాడుల నుంచి తనను తాను రక్షించుకునే హక్కు భారత్కు ఉందని పేర్కొన్నారు.
ఐక్యరాజ్యసమితి 81వ సర్వసభ్య సమావేశంలో శనివారం ప్రసంగించిన జైశంకర్.. ఉగ్రవాదాన్ని సాధారణ అంశంగా చూపించే ప్రయత్నాలను భారత్ అంగీకరించబోదని అన్నారు. ‘‘ఇలాంటి చర్యలకు పాల్పడే ప్రభుత్వాలను బాధ్యులను చేయాలి. ఉగ్రవాదంపై మన సున్నా సహన వైఖరిలో ఎలాంటి సడలింపు ఉండకూడదు’’ అని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఉగ్రవాదానికి సంబంధించిన ఆర్థిక అంశాలను వెలుగులోకి తీసుకురావాలి, ఎదుర్కోవాలి అని అన్నారు.
అది జరగనివ్వం
పేరు ప్రస్తావించకుండానే పాకిస్థాన్ను ఉద్దేశిస్తూ జైశంకర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘‘నిన్న ఉగ్రవాదాన్ని వరుసగా ప్రోత్సహిస్తున్న వ్యక్తి ఈ సభ ముందు వాస్తవాలను వక్రీకరించారు’’ అని అన్నారు. ఉగ్రవాదాన్ని సాధారణీకరించేందుకు, దాని పరిణామాల నుంచి తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నాలు జరిగాయని పేర్కొన్నారు. అది జరగనివ్వం అని స్పష్టం చేశారు. ఉగ్రవాదం నుంచి భారత్ను రక్షించుకునే హక్కును వినియోగించుకుంటామని తెలిపారు.
ఉగ్రవాదాన్ని దేశాల మధ్య సంబంధాల్లో ఒక సాధనంగా ఉపయోగించడాన్ని కూడా జైశంకర్ ప్రస్తావించారు. స్నేహం, సద్భావన ఉగ్రవాదంతో కలిసి కొనసాగలేవు అని అన్నారు. ఇలాంటి సంబంధాల ఆధారంగా కుదిరిన అవగాహనలను సహజంగానే పునఃపరిశీలించాల్సి వస్తుందని చెప్పారు. ఉగ్రవాదానికి పాల్పడిన వ్యక్తి లేదా వ్యవస్థే తన వైఖరిని మార్చుకోవాలని పేర్కొన్నారు.
గల్ఫ్లో వాణిజ్య నౌకలపై దాడులు ఆపాలి
గల్ఫ్ ప్రాంతంలో కొనసాగుతున్న ఘర్షణల నేపథ్యంలో వాణిజ్య నౌకలు, నావికుల భద్రతపై భారత్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. అంతర్జాతీయ జలమార్గాల్లో ప్రయాణిస్తున్న వాణిజ్య నౌకలు, నావికులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఏ మాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదని జైశంకర్ స్పష్టం చేశారు.
అన్ని పక్షాలు సంయమనం పాటించి ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలని, పౌరుల రక్షణతో పాటు ఇంధనం, వాణిజ్యం నిరంతర సరఫరాకు ఆటంకం కలగకుండా చూడాలని ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశంలో పిలుపునిచ్చారు. గల్ఫ్లో జరుగుతున్న ఘర్షణ ఇప్పటికే క్లిష్టంగా ఉన్న పరిస్థితులను మరింత తీవ్రం చేస్తోందన్నారు. ‘‘ఘర్షణలకు దూరంగా ఉన్న దేశాలు ఎలాంటి తప్పు లేకపోయినా మూల్యం చెల్లిస్తున్నాయి. ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే వారికి తరచూ తమ అభిప్రాయం చెప్పే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది’’ అని పేర్కొన్నారు.
‘‘అంతర్జాతీయ జలమార్గాల్లో ప్రయాణిస్తున్న వాణిజ్య నౌకలు, నావికులను లక్ష్యంగా చేసుకోవడం ఏమాత్రం ఆమోదయోగ్యం కాదు. అన్ని పక్షాలు సంయమనం పాటించాలి, ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలి, పౌరులకు రక్షణ కల్పించాలి. ఇంధనం, వాణిజ్యం నిరంతరంగా కొనసాగేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలి’’ అని జైశంకర్ అన్నారు.
ఉక్రెయిన్ ఘర్షణ ఐదో సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించిన నేపథ్యంలోనూ భారత్ ఆందోళన చెందుతోందని ఆయన తెలిపారు. అంతులేని యుద్ధాలకు ముగింపు పలకాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ అభిప్రాయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఆహారం, ధాన్యం, ఇంధన సరఫరాతో పాటు నావికుల భద్రతపై తక్షణమే దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు.
పశ్చిమాసియాలో శాశ్వత శాంతికి రెండు దేశాల పరిష్కారం అవసరమని భారత్ విశ్వసిస్తోందని జైశంకర్ చెప్పారు. పాలస్తీనా ప్రజలకు మానవతా సహాయం, సహాయక చర్యల్లో భారత్ భాగస్వామిగా కొనసాగుతోందన్నారు. ఉగ్రవాదానికి సంబంధించి ఎలాంటి సడలింపూ ఉండకూడదని, దానికి పాల్పడే ప్రభుత్వాలను బాధ్యులను చేయాలని పేర్కొన్నారు.