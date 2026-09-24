ఐక్యరాజ్యసమితిలో ఈ 2 ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వని పాక్‌ ప్రధాని

లష్కరే తొయిబా అధినేత హఫీజ్ సయీద్, ఉగ్రవాదంపై అడిగిన ప్రశ్నలకు పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహ్బాజ్ షరీఫ్ సమాధానం ఇవ్వలేదు. 81వ ఐక్యరాజ్యసమితి సర్వసభ్య సమావేశానికి హాజరయ్యేందుకు న్యూయార్క్లోని ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యాలయానికి వచ్చిన ఆయనను భారతీయ విలేకరి నేరుగా ప్రశ్నించారు. ఉగ్రవాదులకు ఆశ్రయం ఇవ్వడం పాకిస్థాన్ ఎప్పుడు ఆపుతుందని ప్రశ్నించగా.. షెహ్బాజ్ షరీఫ్ స్పందించకుండా చేతిని ఊపుతూ ముందుకు వెళ్లిపోయారు.
ఆ తర్వాత ప్రధాన కార్యాలయం నుంచి బయటకు వస్తున్న సమయంలోనూ విలేకరి మరోసారి ప్రశ్నించారు. లష్కర్ రేతొయిబా అధినేత హఫీజ్ సయీద్పై పాకిస్థాన్ ఎప్పుడు విచారణ చేపట్టి శిక్షిస్తుందని అడిగారు. ఈ ప్రశ్నకు కూడా షెహ్బాజ్ షరీఫ్ సమాధానం ఇవ్వకుండా అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. హఫీజ్ మహ్మద్ సయీద్ పాకిస్థాన్లోని పంజాబ్ ప్రావిన్స్లోని సర్గోధాకు చెందిన వ్యక్తి.
లష్కర్ రేతొయిబా వ్యవస్థాపకుడైన ఆయనను భారత చట్టాల ప్రకారం ఉగ్రవాదిగా గుర్తించారు. 2008 ముంబై ఉగ్రదాడుల కేసులో ఆయనపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 2025 ఏప్రిల్ 22న పహల్గామ్లో జరిగిన ఉగ్రదాడి వెనుక పాకిస్థాన్ కేంద్రంగా పనిచేసిన లష్కర్ రే తొయిబా కార్యకర్తల కుట్ర ఉందని జాతీయ దర్యాప్తు సంస్థ ఆరోపించింది. ఈ కేసులో దాఖలు చేసిన అనుబంధ ఛార్జ్షీట్లో సయీద్ను నిందితుడు నంబర్ 8గా పేర్కొంది.
ఈ పరిణామానికి ఒక రోజు ముందు ఐక్యరాజ్యసమితిలో భారత్ పాకిస్థాన్పై తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. పాకిస్థాన్ తన ఆర్థిక, దేశీయ సమస్యలపై దృష్టి పెట్టకుండా ఉగ్రవాదాన్ని ప్రోత్సహిస్తోందని భారత దౌత్యవేత్త క్షితిజ్ త్యాగి ఆరోపించారు. పాకిస్థాన్ ప్రజలకు అభివృద్ధిపై దృష్టి పెట్టడం మేలు చేస్తుందని, ఇతరుల భూభాగంపై ఆశలు పెట్టుకోవడం లేదా ఉగ్రవాదాన్ని ఎగుమతి చేయడం వల్ల ఆ దేశ ఆర్థిక సమస్యలు పరిష్కారం కావని ఆయన అన్నారు.
ఈ నేపథ్యంలో హఫీజ్ సయీద్పై వచ్చిన ప్రశ్నలకు పాకిస్థాన్ ప్రధాని స్పందించకపోవడం ఐక్యరాజ్యసమితి వేదికపై చర్చకు దారితీసింది. అదే సమయంలో పాకిస్థాన్ ప్రధాని ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యదర్శి ఆంటోనియో గుటెరస్తో భేటీలో ఉగ్రవాదంపై చర్చించారు. ఆఫ్ఘనిస్థాన్ నుంచి ఉగ్రవాద ముప్పు పెరుగుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.