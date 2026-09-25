 'ప్యారడైజ్'లో సమ్మక్క పాత్ర.. నటి జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు) | Actress Shares Memories of Her ‘Sammakka’ Role in ‘The Paradise’ (Photos) | Sakshi
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'ప్యారడైజ్'లో సమ్మక్క పాత్ర.. నటి జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)

Sep 25 2026 5:05 PM | Updated on Sep 25 2026 5:21 PM

Actress Shares Memories of Her ‘Sammakka’ Role in ‘The Paradise’ (Photos)1
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షార్ట్ ఫిల్మ్స్, పలు సినిమాల్లో సహాయ పాత్రలు చేసిన నటి లావణ్య... నాని 'ప్యారడైజ్' సినిమాలో సమ్మక్క పాత్ర చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన కొన్ని జ్ఞాపకాలని ఫొటోల రూపంలో పంచుకుంది.

Actress Shares Memories of Her ‘Sammakka’ Role in ‘The Paradise’ (Photos)2
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Actress Shares Memories of Her ‘Sammakka’ Role in ‘The Paradise’ (Photos)3
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Actress Shares Memories of Her ‘Sammakka’ Role in ‘The Paradise’ (Photos)4
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Actress Shares Memories of Her ‘Sammakka’ Role in ‘The Paradise’ (Photos)5
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Actress Shares Memories of Her ‘Sammakka’ Role in ‘The Paradise’ (Photos)6
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